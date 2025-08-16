跟印度一樣？大陸買俄油恐收報復性關稅 川普：暫時不考慮

（德國之聲中文網）美國總統川普周五（8月16日）表示，他目前無需立即考慮對中國等購買俄羅斯石油的國家加徵報復性關稅，但可能「在兩到三周內」不得不這麼做。

川普此前威脅稱，如果俄羅斯不採取行動結束烏克蘭戰爭，他將對莫斯科實施制裁，並對購買俄羅斯石油的國家實施次級制裁。中國和印度是俄羅斯石油的最大買家。

印度被徵25%懲罰性關稅，中國暫不被徵收

川普在採訪中明確表示，他目前不考慮對中國實施可能的加稅措施。而印度雖然同樣大量進口俄羅斯石油，卻未被川普在此次表態中提及。

此前，川普對印度商品徵收了50%的進口關稅，其中25%被視為針對其進口俄羅斯石油的懲罰性措施。西方政府希望通過對俄羅斯石油和天然氣的制裁，削弱其為對烏戰爭提供資金的能力。化石能源出口被認為是俄羅斯的主要財政收入來源。

不過，川普尚未對中國採取類似措施。

中國是俄羅斯最緊密的盟友。西方國家指責北京至少是在間接支持俄羅斯對烏戰爭。過去幾個月，川普在與全球各國政府的關稅爭端中，多次調整對中國進口商品的關稅。

此外，川普也沒有再提及此前威脅過的對俄羅斯可能實施的制裁，雖然近幾周來普亭無視了川普提出的在烏克蘭達成停火的要求。

阿拉斯加會晤無協議達成

川普與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加舉行會晤後，雙方未能就解決或暫停烏克蘭戰爭達成協議。福克斯新聞主持人肖恩·漢尼提（Sean Hannity）詢問川普是否考慮對北京採取類似行動。

「嗯，鑑於今天發生的事情，我認為我不需要再考慮這個問題了。」川普說道。「當然，也許在兩三周之後我可能會需要考慮這個問題，但眼下我們沒有必要考慮這個問題。我覺得，這次會面進展得相當不錯。」

如果川普兌現承諾，加強與俄羅斯相關的制裁和關稅，中國本已放緩的經濟或將遭受更大沖擊。

習近平和川普正在努力達成一項貿易協議，以試圖緩解全球兩大經濟體之間的緊張關系，並降低關稅。但如果川普進一步加碼懲罰性措施，中國可能會成為美國除俄羅斯之外最大的打擊目標。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】