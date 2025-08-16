快訊

被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

中央社／ 台北16日電
美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」。(歐新社)
美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」。(歐新社)

美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，專家指出，不清楚川普在向誰「放話」，半導體產業牽涉多國，川普理念是力促美國投資及反中國傾銷，但台積電在談判與承諾的表現實屬「資優生」，別自己嚇自己。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）近期表示，將在未來兩週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國，待逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

熟悉地緣政治的半導體產業專家向中央社記者表示，川普此番言論尚不夠明確，到底是向哪個對象「放話」，還不得而知，台灣和台積電都不需要「聞雞起舞」，不要像驚弓之鳥，「自己嚇自己」。

他進一步分析，川普的高關稅都是先「高高舉起」，逼對手上談判桌，因此不管多高的關稅都是變動的，很有可能輕輕放下。

這位專家說明，以半導體產業而言，產業鏈包括設備、製造、封裝、測試、材料、化學品等，相關國家有中國、韓國、日本、台灣、新加坡、馬來西亞與歐盟等。川普此番言論是劍指哪個國家、哪個企業，台灣其實「不需要自己對號入座」，但川普在半導體關稅談判的核心理念，就是力促赴美投資，以及反中國傾銷。

以製程而言，他推測，川普也許認為先進製程投資美國腳步不夠快，但台積電的腳步一定比三星快，且台積電在談判與承諾方面的表現，已實屬「資優生」。

成熟製程部分，這位半導體專家指出，台灣以聯電為代表，中國為中芯，日本全部都是成熟製程，若川普此番言論是針對成熟製程，很可能是因目前美國自有成熟製程尚供不應求，希望除了中國以外的業者加速赴美投資，同時喊話反中國傾銷。

另一位產業專家表示，川普此番發言屬於非正式談話，推估可能希望獲得喊話投資的企業，更為明確的建廠進度保障。

他表示，業界先前普遍推估，台積電是在232條款中，能獲得半導體關稅豁免的企業，但能獲得投資金額的低標，以及能豁免的範疇在哪，也還有待細節釐清，「沒有人有明確的答案」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

新聞評論／雙普沒談出結果 川普離諾貝爾和平獎還很遠

好想拿諾貝爾和平獎？希拉蕊喊達成1條件「願全力支持」 川普反應曝光

相關新聞

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，專家指出，不清楚川普在向誰「放話」，半導體產業牽涉多國，川...

郭崇倫會客室EP224｜面對川普武器化關稅手段 談判團隊需拿出台灣最關鍵優勢ft.許毓仁

美國總統川普新關稅於8月7日開始執行，然而台灣銷美商品關稅暫定為20%，由行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊，是否還有機會談出對台灣更有利的條件？本集連線哈德遜研究所資深研究員許毓仁，他建議應將團結台灣最有優勢的數個關鍵，來應對川普的關稅武器化手段。(本集錄音時間8/13)

晶片關稅川普愈喊愈高 促企業赴美設廠

美國總統川普15日表示，他會在未來兩周內制定半導體關稅，稅率有可能高達200%、甚至300%，象徵他正準備加大力道迫使晶...

半導體關稅恐300% 川普：稅率「先低後高」2周後公布

美國總統川普十五日表示，下周將設定對外國輸美鋼鐵課徵的關稅稅率，外國輸美半導體的稅率則將在下下周，他並以不確定口吻說，「... 來兩周內制定「先低後高」

川普改口！美國半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

美國總統川普15日表示，他會在未來兩周制定半導體的關稅。

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

美國總統川普祭出新一波懲罰性關稅、又針對軍費提出要求之後，受夠了的盟邦準備拿川普最在意的領域開刀：考慮拒買川普最愛的F-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。