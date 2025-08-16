晶片關稅川普愈喊愈高 促企業赴美設廠

美國總統川普15日表示，他會在未來兩周內制定半導體關稅，稅率有可能高達200%、甚至300%，象徵他正準備加大力道迫使晶片製造業回流美國。

彭博資訊報導，川普在飛往阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會面途中，於空軍一號上告訴隨行記者：「我會在下周及再下一周，對鋼鐵及晶片制定關稅。」川普一再承諾，對晶片與藥品關稅將在數周內實施，但至今仍未宣告。

川普半導體關稅談話要點

美國商務部自4月起針對晶片與藥品業展開調查，這是川普以國安理由課徵關稅的前置程序。這項程序可能相當複雜，調查往往需耗時數月甚至更久才能完成。製造業者與人工智慧（AI）公司一直渴望更明確的半導體關稅計畫，因為晶片被廣泛應用於各種現代消費產品。

上周，川普在與蘋果公司執行長庫克的同場活動表示，他計劃對半導體課徵100%的關稅，但業者若將生產轉移至美國，製造的產品將不受影響。

白宮尚未進一步解釋該豁免機制如何運作，但川普暗示，已承諾6,000億美元美國製造計畫的蘋果，有可能取得豁免。

川普15日指出，起初半導體關稅將訂定在較低水準，讓企業有時間赴美設廠建置產能，隨後在一段時間後，關稅稅率將大幅調升，可能達到200%或300%。川普以不確定的口吻說：「我要設定的稅率，會是200%、300%嗎？」

他說，他有信心企業將赴美設廠，而非選擇支付高額關稅。

他還表示，他可能會與普丁討論關稅，並稱相信普丁打算帶商界領袖一同參加高峰會，「我注意到他帶了很多俄羅斯商人，這很好，我喜歡，因為他們想做生意」，但他也說，在俄烏戰爭沒結束前，不會與他們有生意往來。

近幾周，川普威脅要對購買俄國能源的國家加徵更高關稅，包括矢言對印度商品課徵50%的稅。他也表示，若此次會談不順利，可能會進一步加重莫斯科面臨的經濟代價。

鋼鐵關稅方面，川普在2月將鋼鋁關稅提高到25%，但在5月表示將提高到50%；目前尚不清楚他是否打算進一步調高鋼鐵關稅。