半導體關稅恐300% 川普稱2周後公布

美國總統川普十五日表示，下周將設定對外國輸美鋼鐵課徵的關稅稅率，外國輸美半導體的稅率則將在下下周，他並以不確定口吻說，「我要設定的稅率會是百分之兩百、百分之三百嗎？」

川普表示，他有信心企業將赴美設廠，而非選擇支付高額關稅。他十五日在空軍一號專機上對媒體宣布此事。他當時正搭機飛往阿拉斯加州，將出席和俄羅斯總統普亭在當地舉行的美俄領袖會談「雙普會」。

川普說，雙普會中可能與普亭談到關稅，相信普亭計畫帶商界人士共赴這場美俄峰會。川普還說，「我注意到他帶很多俄國商人，這很好、我喜歡這樣，因為他們想做生意」。但川普強調，在俄烏終戰前，美國不會與這些商人有生意往來。

川普說，對鋼鐵及半導體課徵的稅率，一開始將比較低，好讓這些企業到美國逐步建立美國國內的製造業，但之後將會調高，但他未詳述稅率多少。

另外，外貿協會十四日在美國德州舉行台灣形象展，針對川普政府即將公布攸關半導體關稅的二三二條款內容，與會的美台商業協會會長韓儒伯指出，川普政府對關稅的態度顯示，關稅將是一個持續性的工具，用來在貿易關係中施加壓力，以達成川普想要的目的。

韓儒伯說，美台對等關稅談判，以及二三二調查將在未來幾周內完成，產業將能清楚了解總體關稅數字，不過目前的貿易情勢並非永久不變，川普政府仍可能重新審視貿易政策，即使關稅數字即將出爐，但川普政府也可能在兩、三年後重新評估，這與過去情況相當不同。

我駐美代表俞大㵢說，過去五年，因應半導體和人工智慧（ＡＩ）需求成長，創造台灣對美國貿易順差，為平衡貿易關係，台灣也將增加對美採購，繼續擴大對美國能源、農產品和其他智慧產品等採購。

英國金融時報十四日報導，川普豁免蘋果公司半導體關稅，市場解讀為科技公司若承諾在美投資則有望免稅。但業界人士提醒，這次涵蓋晶片的調查，仍將衝擊缺乏蘋果遊說實力或建廠資金的企業。

一位在美國設有產能的晶片製造商高層說，「我們與美國商務部的對話很有幫助，但他們也不清楚接下來會發生什麼事。情況難以預料，決定權在川普手中，他藉由政策進行勒索，且行事作風隨興，以交易為重」。

消息人士說，台積電將獲豁免，因為這家全球最大晶片製造商正在美國亞利桑那州建晶圓廠。分析師說，南韓智慧型手機及晶片製造商三星在美國德州的晶圓廠投資規模也足以讓它豁免。