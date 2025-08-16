聽新聞
0:00 / 0:00

半導體關稅恐300% 川普稱2周後公布

聯合報／ 編譯茅毅、特派記者馬瑞璿／連線報導
美國總統川普十五日在馬里蘭州安德魯聯合基地準備搭空軍一號專機飛往阿拉斯加州，出席和俄羅斯總統普亭的「雙普會」。（路透）
美國總統川普十五日在馬里蘭州安德魯聯合基地準備搭空軍一號專機飛往阿拉斯加州，出席和俄羅斯總統普亭的「雙普會」。（路透）

美國總統川普十五日表示，下周將設定對外國輸美鋼鐵課徵的關稅稅率，外國輸美半導體的稅率則將在下下周，他並以不確定口吻說，「我要設定的稅率會是百分之兩百、百分之三百嗎？」

川普表示，他有信心企業將赴美設廠，而非選擇支付高額關稅。他十五日在空軍一號專機上對媒體宣布此事。他當時正搭機飛往阿拉斯加州，將出席和俄羅斯總統普亭在當地舉行的美俄領袖會談「雙普會」。

川普說，雙普會中可能與普亭談到關稅，相信普亭計畫帶商界人士共赴這場美俄峰會。川普還說，「我注意到他帶很多俄國商人，這很好、我喜歡這樣，因為他們想做生意」。但川普強調，在俄烏終戰前，美國不會與這些商人有生意往來。

川普說，對鋼鐵及半導體課徵的稅率，一開始將比較低，好讓這些企業到美國逐步建立美國國內的製造業，但之後將會調高，但他未詳述稅率多少。

另外，外貿協會十四日在美國德州舉行台灣形象展，針對川普政府即將公布攸關半導體關稅的二三二條款內容，與會的美台商業協會會長韓儒伯指出，川普政府對關稅的態度顯示，關稅將是一個持續性的工具，用來在貿易關係中施加壓力，以達成川普想要的目的。

韓儒伯說，美台對等關稅談判，以及二三二調查將在未來幾周內完成，產業將能清楚了解總體關稅數字，不過目前的貿易情勢並非永久不變，川普政府仍可能重新審視貿易政策，即使關稅數字即將出爐，但川普政府也可能在兩、三年後重新評估，這與過去情況相當不同。

我駐美代表俞大㵢說，過去五年，因應半導體和人工智慧（ＡＩ）需求成長，創造台灣對美國貿易順差，為平衡貿易關係，台灣也將增加對美採購，繼續擴大對美國能源、農產品和其他智慧產品等採購。

英國金融時報十四日報導，川普豁免蘋果公司半導體關稅，市場解讀為科技公司若承諾在美投資則有望免稅。但業界人士提醒，這次涵蓋晶片的調查，仍將衝擊缺乏蘋果遊說實力或建廠資金的企業。

一位在美國設有產能的晶片製造商高層說，「我們與美國商務部的對話很有幫助，但他們也不清楚接下來會發生什麼事。情況難以預料，決定權在川普手中，他藉由政策進行勒索，且行事作風隨興，以交易為重」。

消息人士說，台積電將獲豁免，因為這家全球最大晶片製造商正在美國亞利桑那州建晶圓廠。分析師說，南韓智慧型手機及晶片製造商三星在美國德州的晶圓廠投資規模也足以讓它豁免。

關稅 川普

延伸閱讀

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

川普稱與普丁峰會失敗機率25% 克宮淡化期待

相關新聞

川普改口！美國半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

美國總統川普15日表示，他會在未來兩周制定半導體的關稅。

半導體關稅恐300% 川普稱2周後公布

美國總統川普十五日表示，下周將設定對外國輸美鋼鐵課徵的關稅稅率，外國輸美半導體的稅率則將在下下周，他並以不確定口吻說，「...

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

美國總統川普祭出新一波懲罰性關稅、又針對軍費提出要求之後，受夠了的盟邦準備拿川普最在意的領域開刀：考慮拒買川普最愛的F-...

雙普會前一天 俄國提議也談貿易和核武

美國總統川普與俄羅斯總統普亭將於15日在阿拉斯加會面，川普原欲了解如何結束俄烏戰爭，不過就在「雙普會」前一天，克里姆林宮...

川普關稅效應 生產者物價指數 創3年來最大增幅

美國勞工部14日公布，美國7月「生產者物價指數」(Producer price index，PPI)月增率大幅攀升至0....

「姊妹國」瑞士被課39%高關稅 黃金是川普下重手主因？

中立國瑞士一向重視和美國的關係，自認兩國關係「絕佳」，連美國財政部長貝森特近期都稱瑞士是「姊妹共和國」。但美國總統川普的關稅新稅率7月底開獎，瑞士面臨比世界許多國家更嚴苛的39%關稅，更比4月宣布的「解放日」稅率31%不減反增，使得瑞士各地人士備感困惑。瑞士為何被祭出這麼高的稅率？瑞士手上又還有哪些應對選項？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。