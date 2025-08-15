川普豁免蘋果關稅 業界人士憂無力在美設廠難倖免

美國總統川普豁免蘋果公司半導體關稅，市場解讀為科技廠商若承諾在美投資有望免稅。但業界人士警告，此次涵蓋晶片的調查，仍將衝擊缺乏蘋果遊說實力或建廠資金的企業。

英國「金融時報」（Financial Times）報導， 瑞士銀行（UBS）亞太區科技研究主管高杜瓦（NicolasGaudois）表示：「從筆記型電腦到智慧型手機等其他裝置供應商，同樣必須證明其自身及供應鏈在美國的直接投資夠多，才能獲得關稅豁免。那些無法證明的供應商又該怎麼辦？」

川普昨天表示，晶片關稅稅率將「約為100%」，還說，此關稅不適用於在美國建設產能的企業。

企業高階主管與分析師表示，川普政府對關稅採取不透明、混亂且著重交易的做法，導致企業難以判斷究竟要怎麼做才能被豁免。

以蘋果（Apple）為例，有觀察人士將為取得iPhone關稅豁免的投資稱為「大雜燴」。這些投資包括其最大供應商鴻海所做出的承諾，而非蘋果本身，以及用於組裝伺服器而非智慧型手機的計畫。

一位在美國設有產能的晶片製造商高階主管表示：「我們與（美國）商務部的對話很有幫助，但他們也不清楚接下來會發生什麼事。情況難以預料，因為決定權在川普手上，他藉由政策進行勒索，且行事作風隨興，以交易為重。」

兩位消息人士表示，台積電將獲得豁免，因為這家全球最大晶片製造商正在亞利桑那州建設晶圓廠，台積電曾表示，最終投資總額將達到1650億美元（約新台幣5兆元）。

分析師表示，韓國智慧型手機及晶片製造商三星（Samsung）在德州的晶圓廠投資規模也足以讓它獲得豁免。

此外，還有針對特定國家的安排。晶片諮詢公司SemiAnalysis分析師昆多賈拉（Sravan Kundojjala）表示，華府正與韓國、歐盟、台灣及日本等關鍵盟友或製造中心洽談協議，以降低晶片供應中斷的風險。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師表示，除台積電外的晶片製造商可能會處於明顯劣勢。他們在8日的報告中寫道，例如，美國記憶體晶片廠美光科技公司（Micron），以及台灣規模較小的晶片廠聯華電子與世界先進，在台灣、新加坡或其他國家的晶圓廠「可能面臨100%關稅稅率，除非這些國家也為『232條款』（Section 232）協商出較低稅率」。

業界高層也不清楚，關稅究竟是根據進口到美國的設備總成本，還是僅按晶片在美國境外製造的部分銷售成本計算。這些技術性問題可能會迫使商務部花更多時間來完成調查。

儘管美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）7月底曾表示關稅將在兩週內公布，但兩位熟悉調查的人士透露，盧特尼克現在正告訴各大企業，還需要數週時間。

根據商務部規定，「232條款」的調查最長可達270天，這意味商務部最晚可以在12月才公布結果。