美對印度祭50%關稅　莫迪矢言「像牆一樣守護農民」

中央社／ 新德里15日專電

印度不願在農產品、乳製品進口上對美國讓步，被認為是銷美產品面臨50%關稅的關鍵，印度總理莫迪今天在獨立紀念日演說中表示，他將像一面牆一樣屹立在前，確保農漁民不受任何不友善政策的侵害，政府絕不會損害農民權益。

美國總統川普（Donald Trump）在對印度課徵25%的高額關稅後，又稱印度直接或間接進口俄羅斯石油，因此將對印度商品再加徵25%關稅，這讓印度輸出到美國的商品，面臨50%的關稅。

今天是印度獨立紀念日，莫迪（Narendra Modi）於紅堡（Red Fort）發表全國性演說，表示印度應透過高品質、價格實惠的產品，來提升國家的競爭力。

關於美國對印度商品徵收50%關稅，導致印度與美國間貿易緊張情勢升級一事，莫迪對印度民眾提出警告，表示過度倚賴其他國家將帶來危險。

莫迪說：「過度依賴他人者，他們的自由將面臨巨大的不確定性，當依賴成了習慣，真正的災難就開始了。」

莫迪也在演說中向農民保證，說政府一定會堅定地支持他們，他說：「我會像一面牆一樣，守護著我們的農民」，並強調不管農業或是工業，自立更生對維護印度權利都至關重要。

他強調，自立更生不僅是與目前看到的進出口或貨幣升貶有關，更是和國家的生存能力息息相關。

莫迪說：「當自立更生的能力開始降低，我們的國力也將隨之減弱，為了保持和增強我們國力，勢必要保持警覺。」

莫迪今天先到聖雄甘地（Mahatma Gandhi）墓地致敬，隨後抵達首都新德里的紅堡，在升旗典禮過後，兩架空軍直升機飛越會場，其中一架在旗海飄揚間灑下花瓣，另一架則懸掛辛多爾行動（OperationSindoor）的旗幟。

印度控制的克什米爾（Kashmir）4月22日發生恐怖攻擊事件，造成26人死亡、數十人受傷，印度5月7日起襲擊了9個恐怖分子的營地、擊斃100多名恐怖分子，並襲擊13個巴基斯坦軍事設施、基地，這一系列印度對巴基斯坦恐怖分子發動的精準打擊，被稱為辛多爾行動。

川普「100%」晶片關稅豁免蘋果 FT：實力不足供應商恐受重創

金融時報15日報導，美國總統川普決定將蘋果公司從即將實施的半導體關稅中豁免，此舉令投資人振奮，認為此舉顯示，只要科技業者...

「姊妹國」瑞士被課39%高關稅 黃金是川普下重手主因？

中立國瑞士一向重視和美國的關係，自認兩國關係「絕佳」，連美國財政部長貝森特近期都稱瑞士是「姊妹共和國」。但美國總統川普的關稅新稅率7月底開獎，瑞士面臨比世界許多國家更嚴苛的39%關稅，更比4月宣布的「解放日」稅率31%不減反增，使得瑞士各地人士備感困惑。瑞士為何被祭出這麼高的稅率？瑞士手上又還有哪些應對選項？

川普貿易2大將 美商務部長與財長一剛一柔的權力博弈

在川普主導的全球貿易架構重組中，美國商務部長盧特尼克與財政部長貝森特被《華爾街日報》形容為「關稅政策的推手與調停者」。兩人分別掌握產業槓桿與金融，在貿易談判中一剛一柔，在分工策略與風格上存在微妙差異，形成競合關係，構成川普式談判的雙軌架構。 川普樂見兩人保持微妙的競合關係，反正最後拍板定案的，還是只有川普本人。

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

美國對等關稅已經上路，巴西和拉丁美洲國家備受衝擊，美國總統川普14日表示，他不擔心這些國家因為關稅向中國靠攏，認為「他們...

反擊川普關稅 盟邦砍對美軍購

政治新聞網站POLITICO十三日報導，盟邦受夠美國總統川普懲罰性關稅和國防支出要求，已針對他最在意的戰鬥機領域採取行動...

川普很忙 藥品關稅傳延後公布

美國官員及業界消息人士表示，川普總統原先稱很快會公布藥品進口調查報告及產業相關新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此要過幾...

