美對印度祭50%關稅　莫迪矢言「像牆一樣守護農民」

印度不願在農產品、乳製品進口上對美國讓步，被認為是銷美產品面臨50%關稅的關鍵，印度總理莫迪今天在獨立紀念日演說中表示，他將像一面牆一樣屹立在前，確保農漁民不受任何不友善政策的侵害，政府絕不會損害農民權益。

美國總統川普（Donald Trump）在對印度課徵25%的高額關稅後，又稱印度直接或間接進口俄羅斯石油，因此將對印度商品再加徵25%關稅，這讓印度輸出到美國的商品，面臨50%的關稅。

今天是印度獨立紀念日，莫迪（Narendra Modi）於紅堡（Red Fort）發表全國性演說，表示印度應透過高品質、價格實惠的產品，來提升國家的競爭力。

關於美國對印度商品徵收50%關稅，導致印度與美國間貿易緊張情勢升級一事，莫迪對印度民眾提出警告，表示過度倚賴其他國家將帶來危險。

莫迪說：「過度依賴他人者，他們的自由將面臨巨大的不確定性，當依賴成了習慣，真正的災難就開始了。」

莫迪也在演說中向農民保證，說政府一定會堅定地支持他們，他說：「我會像一面牆一樣，守護著我們的農民」，並強調不管農業或是工業，自立更生對維護印度權利都至關重要。

他強調，自立更生不僅是與目前看到的進出口或貨幣升貶有關，更是和國家的生存能力息息相關。

莫迪說：「當自立更生的能力開始降低，我們的國力也將隨之減弱，為了保持和增強我們國力，勢必要保持警覺。」

莫迪今天先到聖雄甘地（Mahatma Gandhi）墓地致敬，隨後抵達首都新德里的紅堡，在升旗典禮過後，兩架空軍直升機飛越會場，其中一架在旗海飄揚間灑下花瓣，另一架則懸掛辛多爾行動（OperationSindoor）的旗幟。

印度控制的克什米爾（Kashmir）4月22日發生恐怖攻擊事件，造成26人死亡、數十人受傷，印度5月7日起襲擊了9個恐怖分子的營地、擊斃100多名恐怖分子，並襲擊13個巴基斯坦軍事設施、基地，這一系列印度對巴基斯坦恐怖分子發動的精準打擊，被稱為辛多爾行動。