川普「100%」晶片關稅豁免蘋果 FT：實力不足供應商恐受重創

金融時報15日報導，美國總統川普決定將蘋果公司從即將實施的半導體關稅中豁免，此舉令投資人振奮，認為此舉顯示，只要科技業者及其供應鏈承諾在美國投資，就有機會避免被課稅。然而，業內人士指出，川普政府對晶片的調查仍將衝擊許多既沒有蘋果那樣的遊說實力，也無力在美國建廠的企業。報導提到的例子包括台灣的聯電與世界先進。

瑞銀（UBS）亞太區科技研究主管高多斯（Nicolas Gaudois）表示：「從筆電到智慧手機的其他設備供應商，同樣必須證明自己及供應鏈在美國的直接投資足夠重要，才能獲得關稅豁免，那些無法證明的廠商該怎麼辦？」他補充，所有無法提出證明的中小型供應商，可能將面臨100%的關稅。

川普曾說，晶片關稅稅率將「約為100%」，但在美國建立產能的企業可免徵。蘋果承諾在美投資6000億美元，將直接受惠，但其他公司並無相同條件。高階主管與分析師指出，川普政府在關稅政策上不透明、混亂，且偏向臨時與交易導向，使企業難以適從。

以蘋果為例，有觀察人士指出，為iPhone爭取豁免所提到的投資屬「大雜燴」，不僅包括蘋果自身的投資承諾，還涵蓋其最大供應商鴻海（Foxconn）的承諾，以及部分專用於伺服器組裝而非智慧手機的計畫。

一家在美國設有產能的晶片製造商高管透露，他們雖與美國商務部有過良好對話，但「沒人知道結果會如何，因為川普做決定，實行政策勒索，而且完全是臨時、交易導向的做法，難以預測」。

多位與美國商務部接觸的業界人士預料，調查結果將出現針對特定公司與國家的零散協議。2人表示，台積電因在亞利桑那州建設晶圓廠將獲豁免。分析師認為，三星在德州的晶圓廠投資規模也足以取得豁免。

此外，還存在特定國家安排。晶片諮詢公司SemiAnalysis分析師昆都賈拉（Sravan Kundojjala）表示，華府正與南韓、歐盟、台灣和日本等主要盟國或製造中心洽談協議，以減少晶片供應中斷的風險，但「前例顯示，任何為半導體設立的豁免程序可能並非永久有效」。

一些觀察人士認為，大量個別協議可能改變整個行業的動態。伯恩斯坦（Bernstein）分析師在報告中指出，除了台積電外，其他晶片製造商可能會面臨顯著劣勢。例如，美光擁有的晶圓廠，以及台灣較小的晶片製造商聯電和世界先進位於台灣、新加坡或其他國家的工廠，「除非這些國家也就第232條協議談成較低稅率，否則都可能被課徵100%關稅」。

業界高層仍不確定，關稅將以進口設備的總成本計算，還是僅按晶片在美國境外製造部分的銷貨成本計算。這些技術性細節，可能迫使商務部花更長時間完成調查。

商務部長盧特尼克7月底曾表示，關稅將於兩周內公布，但兩位知情人士透露，他近日告訴業界，還需要再花數周時間。依商務部規定，《第232條》調查最長可達270天，意味著截止日期可能落在12月。