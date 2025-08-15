拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國對等關稅已經上路，巴西和拉丁美洲國家備受衝擊，美國總統川普14日表示，他不擔心這些國家因為關稅向中國靠攏，認為「他們可以想做什麼就做什麼」。

川普政府的對等關稅政策日前生效上路，包括巴西、墨西哥，以及拉丁美洲國家等都受到嚴重衝擊，有媒體14日詢問川普是否擔心這些國家因此向中國靠攏？川普說，他一點也不擔心，指這些國家可以想做什麼就做什麼，認為他們都發展得不太好。

川普說，美國現在的經濟表現領先各國，包括中國在內；川普也特別點名巴西，指巴西課徵美國很高的關稅，對美國來說是很糟糕的貿易夥伴；川普也說，巴西國內有很糟糕的法律，正企圖將巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）逮捕入獄，川普認為這是政治迫害。

關稅 川普

