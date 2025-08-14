川普很忙 藥品關稅傳延後公布

美國官員及業界消息人士表示，川普總統原先稱很快會公布藥品進口調查報告及產業相關新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此要過幾周才能專注此議題。

路透報導，商務部長盧特尼克四月表示，依賴外國生產藥物是否危及美國國家安全，此事已開始評估，預計在五月中旬到六月中旬出結果，全球製藥廠都屏息以待；川普曾表示，可能對外國生產藥物開徵小額關稅，但最後要升到百分之二百五十。

截至上周川普還說，他打算逐步引入關稅，讓藥廠有時間增加在美生產；川普表示，全球許多產業貿易都有扭曲，他要大力改變。

路透報導，川普現在很忙，藥品關稅要延數周再宣布。歐洲官員、白宮消息人士及歐洲製藥界知情人士表示，製藥業調查報告、進口藥物關稅不會很快出爐。

白宮發言人對此警告說，傳聞純屬臆測，一切都要等白宮確定；發言人對進口藥物評估審核以及半導體的調查等時間細節，均拒絕進一步說明。

進行中的藥物評估調查，範圍由成品、活性藥物成分到原物料都有，其結果將由商務部公布。

盧特尼克七月表示，這份報告將在該月底完成，據此制定關稅。但到了七月廿九日，盧特尼克改口說要再過兩周。

調查是依一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款進行，因為還在進行，製藥業被豁免，未受川普政府頒布的廣泛關稅波及。

美國已與英國、日本、南韓、歐盟達成雙邊貿易協議，保證給這些國家出口藥物的關稅條件，優於全球其他地方。

歐洲官員表示，美國顯然不可能在八月底前宣布藥物調查報告，但他也警告一切要看情勢發展。歐洲製藥業消息人士稱，川普政府的注意力全放在十五日於阿拉斯加舉行的美俄高峰會，因此按理本周不會對進口藥物有所宣布。

消息人士另表示，川普政府會先宣布對半導體業的調查結果，接下來才是製藥業，兩者間隔幾周。