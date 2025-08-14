聽新聞
0:00 / 0:00

川普很忙 藥品關稅傳延後公布

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國官員及業界消息人士表示，川普總統原先稱很快會公布藥品進口調查報告及產業相關新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此要過幾周才能專注此議題。

路透報導，商務部長盧特尼克四月表示，依賴外國生產藥物是否危及美國國家安全，此事已開始評估，預計在五月中旬到六月中旬出結果，全球製藥廠都屏息以待；川普曾表示，可能對外國生產藥物開徵小額關稅，但最後要升到百分之二百五十。

截至上周川普還說，他打算逐步引入關稅，讓藥廠有時間增加在美生產；川普表示，全球許多產業貿易都有扭曲，他要大力改變。

路透報導，川普現在很忙，藥品關稅要延數周再宣布。歐洲官員、白宮消息人士及歐洲製藥界知情人士表示，製藥業調查報告、進口藥物關稅不會很快出爐。

白宮發言人對此警告說，傳聞純屬臆測，一切都要等白宮確定；發言人對進口藥物評估審核以及半導體的調查等時間細節，均拒絕進一步說明。

進行中的藥物評估調查，範圍由成品、活性藥物成分到原物料都有，其結果將由商務部公布。

盧特尼克七月表示，這份報告將在該月底完成，據此制定關稅。但到了七月廿九日，盧特尼克改口說要再過兩周。

調查是依一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款進行，因為還在進行，製藥業被豁免，未受川普政府頒布的廣泛關稅波及。

美國已與英國、日本、南韓、歐盟達成雙邊貿易協議，保證給這些國家出口藥物的關稅條件，優於全球其他地方。

歐洲官員表示，美國顯然不可能在八月底前宣布藥物調查報告，但他也警告一切要看情勢發展。歐洲製藥業消息人士稱，川普政府的注意力全放在十五日於阿拉斯加舉行的美俄高峰會，因此按理本周不會對進口藥物有所宣布。

消息人士另表示，川普政府會先宣布對半導體業的調查結果，接下來才是製藥業，兩者間隔幾周。

關稅 川普

延伸閱讀

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

雙普會一對一很危險？外媒：無專業外交官在側 川普恐任由普亭宰割

席維斯史特龍等人獲甘迺迪中心榮譽獎 川普將親自頒獎

相關新聞

反擊川普關稅 盟邦砍對美軍購

政治新聞網站POLITICO十三日報導，盟邦受夠美國總統川普懲罰性關稅和國防支出要求，已針對他最在意的戰鬥機領域採取行動...

川普很忙 藥品關稅傳延後公布

美國官員及業界消息人士表示，川普總統原先稱很快會公布藥品進口調查報告及產業相關新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此要過幾...

有別於日韓標準？ 貝森特：沒要求中加碼投資美

在中美雙方宣布關稅「休兵」寬限期再延90天後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國貿易談判團隊將在...

「先忙其他事」 川普藥品關稅傳延後數周公布

美國官員及業界消息人士表示，川普總統原先稱，要公布藥品進口調查報告及產業相關的新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此要過幾...

川普准H20晶片售中 美中競爭新形勢

川普總統11日證實媒體報導，美國將批准Nvidia輝達(另譯英偉達)對中國銷售人工智慧（AI）晶片H20，並且將營收15...

藥品進口國安調查未出爐　川普關稅新政時程再延

知情人士指出，美國總統川普政府可能還要再過幾週才會宣布藥品進口的調查結果及新一輪針對特定產業的美國關稅措施，時程比原先承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。