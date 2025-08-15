反擊川普關稅 盟邦砍對美軍購

政治新聞網站POLITICO十三日報導，盟邦受夠美國總統川普懲罰性關稅和國防支出要求，已針對他最在意的戰鬥機領域採取行動。

美國要求北約成員國達到國防支出占ＧＤＰ百分之五目標，與西班牙發生爭執後，西班牙取消原本斥資數十億美元購買Ｆ—35戰機計畫。瑞士則因百分之卅九的高額關稅，面臨跨黨派呼聲要求放棄採購Ｆ—35。

印度也因不滿川普課徵百分之五十超高關稅，決定暫停採購美國作戰車輛等軍備。

這些舉動全發生在過去兩周內，凸顯川普經濟政策的潛在後果，並在盟邦間引發連鎖效應，迫使各國政府重新評估與美國的防務合作。美國產業界憂心，新型保護主義可能引發報復，衝擊武器出口，並削弱美國作為全球頂級防務供應商的地位。

Ｆ—35由洛克希德馬丁公司製造，零件來自全球逾百家供應商，大量海外訂單有助壓低單機成本，因此特別容易受到經濟波動影響。一旦訂單取消或縮減，成本將隨之上升。此外，如葡萄牙等其他潛在買家，也因對美國可靠性存疑而延後決策。

大多數盟邦雖不急於退出已規畫的採購計畫，但西班牙、瑞士與印度近期行動，顯示出日益增長的抵制力量，也成為迄今對川普全球貿易舉措最具體的反擊之一。

美國國防部前副助理部長湯森德表示，美國多年來敦促盟邦購買美製裝備，這些關稅就是「豎起中指」。他說：「這些國家都覺得受到美國傷害。」

一名不具名的五角大廈前官員則認為，失去西班牙或瑞士訂單對短期生產線影響不大，因為這些戰機一年多後才會進線，屆時可由其他客戶接手。

不過，防務諮詢公司AeroDynamic Advisory總經理阿布拉法亞警告：「不論共和黨還是民主黨，即使新政府上台，要修補這些嚴重損害，也需要很長時間才能重建信任，而這個產業本身就是建立在信任之上。」