藥品進口國安調查未出爐　川普關稅新政時程再延

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

知情人士指出，美國總統川普政府可能還要再過幾週才會宣布藥品進口的調查結果及新一輪針對特定產業的美國關稅措施，時程比原先承諾得晚，因為川普目前正專注於其他事務。

路透社報導，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）今年4月啟動調查，評估對外國藥品生產的依賴是否威脅美國國家安全，當時他曾表示，調查預計會在5月中至6月中完成。

全球製藥公司正為調查結果做準備，川普已表示，屆時可能將實施特定產業關稅，初期稅額不大，最終增至250%。

共和黨籍的川普上週才表示，計畫採分階段方式加徵關稅，讓製藥商有時間在美國擴大生產，同時推動改變他所說的多個產業存在全球貿易扭曲的情況。

歐洲一名政府官員和了解白宮程序的消息人士及2名歐洲藥商知情人士向路透社表示，這份調查報告和關稅聲明不會太快發布，可能還需要幾週時間。這些消息人士要求匿名。

白宮發言人被問及媒體報導稱調查結果可能要幾週後才出爐時告誡指出，除非白宮證實，否則這些報導純屬臆測。這位發言人拒絕針對藥品調查及另一項半導體調查的時程提供進一步細節。

這項調查的範圍涵蓋從成品處方藥到活性藥物成分（API）及其他原料，調查結果將載於商務部報告中對外公布。

美國已與英國、日本、韓國及歐洲聯盟（EU）達成雙邊貿易協議，承諾這些國家地區藥品出口將享有比全球普遍課徵稅率更優惠的條件。

一家歐洲藥商的消息人士說，川普政府目前將重心放在15日在阿拉斯加州舉行的美俄峰會，因此預計本週不會有任何公告。

消息人士指出，他們預期川普政府將先宣布有關半導體的國安調查結果，接著才公布藥品調查結果，可能還需要幾週時間。

