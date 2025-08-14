「豎起中指」！ 美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

POLITICO 13日報導，美國盟邦受夠了美國總統川普懲罰性關稅和支出要求，開始針對他最在意的戰鬥機領域採取行動。

西班牙與美國就北約新的5%國防支出目標發生爭執後，取消了原本斥資數十億美元購買F-35的計畫。瑞士則因39%的高額關稅，面臨跨黨派呼聲要求放棄採購F-35。印度也據報因不滿川普提高關稅稅率，已決定暫停採購美國作戰車輛。

這些舉動全發生在過去兩周內，凸顯川普經濟政策的潛在後果，並在盟邦間引發連鎖效應，迫使各國政府重新評估與美國的防務合作。美國產業界也憂心，新型保護主義可能引發報復，衝擊武器出口，並削弱美國作為全球頂級防務供應商的地位。

F-35由洛克希德馬丁公司製造，零件來自全球逾百家供應商，大量海外訂單有助壓低單機成本，因此特別容易受到經濟波動影響。一旦訂單取消或縮減，成本將隨之上升。此外，如葡萄牙等其他潛在買家，也因對美國可靠性存疑而延後決策。

雖然大多數盟邦並不急於退出早已規劃的採購計畫，但西班牙、瑞士與印度近期的行動，顯示出日益增長的抵制力量，也成為迄今對川普全球貿易舉措最具體的反擊之一。

美國國防部前副助理部長湯森德（Jim Townsend）表示，美國多年來敦促盟邦購買美製裝備，這些關稅就是「豎起中指」。他說：「這些國家都覺得受到美國的傷害。」

一名不具名的前五角大廈官員則認為，失去西班牙或瑞士的訂單對短期生產線影響不大，因為這些戰機一年多後才會進線，屆時可由其他客戶接手。

不過，防務諮詢公司AeroDynamic Advisory總經理阿布拉法亞（Richard Aboulafia）警告：「不論共和黨還是民主黨，即使新政府上台，要修補這些嚴重損害，也需要很長時間才能重建信任，而這個產業本身就是建立在信任之上。」