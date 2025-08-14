美國7月海運進口量恐已到頂 零售商為避關稅已完成年終假日備貨

美國物流業高層周三表示，美國海運進口量7月可能已達到高峰，零售商爭相自中國大陸等地提前進口貨品，設法避開購物旺季產品可能面臨的高額關稅。

美國最大、也是對外貿易風向指標的洛杉磯港，7月貨櫃進口量達54萬4,000個標準箱（TEU），較2024年同期增加8%，創下單月新高。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）周三說：「這波進口量主要是因進口商趕在本月和之後可能加徵關稅前，提前進口貨物。」

美國物流經理人指數（Logistics Managers' Index）首席作者羅傑斯（Zachary Rogers）說，許多進口商的耶誕採購已經完成。他說：「今年假日要用的貨，全都已經到齊了。」

美國和中國大陸本周將關稅休戰延長90天，舒緩零售業在假日旺季備貨的不確定性。

不過，沃爾瑪（Walmart）、Target和家得寶（Home Depot）等貨主似乎已經打破過去8至10月進口量高峰的傳統模式，提前完成備貨。

塞羅卡表示，8月進口量迄今維持穩定，但仍低於2024年同期，原因是進口商已提前建立庫存。

他說：「儘管華府接連發布貿易消息，我不認為貨物會再大量湧入。」