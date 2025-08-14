川普嗆高盛 ！也擋不住華爾街站隊：關稅通膨要來了

美國總統川普在社群媒體發文，指責高盛集團錯誤預測關稅將推升下半年通膨，甚至暗示高盛執行長蘇德巍應該開除撰寫研究報告的經濟學家或自行請辭。問題是華爾街對通膨持有相同觀點的，並非高盛一家金融機構而已，如果真將這些經濟學家全數解雇，恐怕讓華爾街出現大量空桌。

儘管投資人對周二公布的相對溫和的消費者物價指數報告感到振奮，但多數經濟學家仍預期，隨著關稅實施前的庫存逐步消化、實際稅率自年初約3%飆升至18%左右（儘管存有部分例外情況），消費者將愈來愈明顯地感受到價格持續上漲的壓力。

瑞銀資深經濟學家羅斯（Brian Rose）指出：「核心通膨的下降趨勢似乎已被打斷，關稅影響正逐步反映在零售價格上。我們預期，隨著企業轉嫁成本，通膨將持續緩步上行；不過，住房通膨放緩，以及消費能力已逼近極限的民眾對漲價的反彈，應能部分抵消關稅衝擊。」

目前沒人預測會出現惡性通膨，更多是預期每月0.3%-0.5%的漲幅。這足以使聯準會關注的核心指標升至3%出頭到3.5%左右的區間。

Pantheon Macroeconomics預測核心通膨年底將達3.5%。該機構表示：「目前僅約四分之一漲幅轉嫁至消費者，因此未來幾個月核心商品價格極可能加速上漲。」

法國巴黎銀行指出，由於近期調查「顯示服務業投入價格面臨上行壓力」，預期漲價潮將蔓延至商品以外領域。

PNC銀行首席經濟學家福許（Gus Faucher）也認為：「關稅將導致未來數月通膨升高。隨著7月核心CPI回升，加上企業將關稅成本轉嫁客戶，未來幾個月核心PCE勢必進一步超出聯準會目標。」

更重要的是，無論最終通膨加速到何種程度，都不太可能阻止聯準會啟動降息。就業市場惡化，加上對通膨升溫僅屬暫時現象的預期，將為貨幣政策寬鬆創造條件。

在此之前，物價走高可能抑制消費支出，並拖累全年經濟成長。摩根大通預估GDP將減少「略低於1%」。

高盛經濟學家梅里科（David Mericle）周三上財經頻道CNBC節目，為自己的預測辯護，表示高盛不會因川普的批評退縮。