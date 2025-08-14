快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

川普嗆高盛 ！也擋不住華爾街站隊：關稅通膨要來了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街多數經濟學家預期，消費者即將承受更嚴重的關稅衝擊，核心通膨年底將達3.5%。路透
華爾街多數經濟學家預期，消費者即將承受更嚴重的關稅衝擊，核心通膨年底將達3.5%。路透

美國總統川普在社群媒體發文，指責高盛集團錯誤預測關稅將推升下半年通膨，甚至暗示高盛執行長蘇德巍應該開除撰寫研究報告的經濟學家或自行請辭。問題是華爾街對通膨持有相同觀點的，並非高盛一家金融機構而已，如果真將這些經濟學家全數解雇，恐怕讓華爾街出現大量空桌。

儘管投資人對周二公布的相對溫和的消費者物價指數報告感到振奮，但多數經濟學家仍預期，隨著關稅實施前的庫存逐步消化、實際稅率自年初約3%飆升至18%左右（儘管存有部分例外情況），消費者將愈來愈明顯地感受到價格持續上漲的壓力。

瑞銀資深經濟學家羅斯（Brian Rose）指出：「核心通膨的下降趨勢似乎已被打斷，關稅影響正逐步反映在零售價格上。我們預期，隨著企業轉嫁成本，通膨將持續緩步上行；不過，住房通膨放緩，以及消費能力已逼近極限的民眾對漲價的反彈，應能部分抵消關稅衝擊。」

目前沒人預測會出現惡性通膨，更多是預期每月0.3%-0.5%的漲幅。這足以使聯準會關注的核心指標升至3%出頭到3.5%左右的區間。

Pantheon Macroeconomics預測核心通膨年底將達3.5%。該機構表示：「目前僅約四分之一漲幅轉嫁至消費者，因此未來幾個月核心商品價格極可能加速上漲。」

法國巴黎銀行指出，由於近期調查「顯示服務業投入價格面臨上行壓力」，預期漲價潮將蔓延至商品以外領域。

PNC銀行首席經濟學家福許（Gus Faucher）也認為：「關稅將導致未來數月通膨升高。隨著7月核心CPI回升，加上企業將關稅成本轉嫁客戶，未來幾個月核心PCE勢必進一步超出聯準會目標。」

更重要的是，無論最終通膨加速到何種程度，都不太可能阻止聯準會啟動降息。就業市場惡化，加上對通膨升溫僅屬暫時現象的預期，將為貨幣政策寬鬆創造條件。

在此之前，物價走高可能抑制消費支出，並拖累全年經濟成長。摩根大通預估GDP將減少「略低於1%」。

高盛經濟學家梅里科（David Mericle）周三上財經頻道CNBC節目，為自己的預測辯護，表示高盛不會因川普的批評退縮。

關稅 川普 通膨 華爾街

延伸閱讀

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

川普宣布甘迺迪中心榮譽獎得主 席維斯史特龍等人獲殊榮

相關新聞

貝森特：排除大陸在美投資 2至3月內美中對口官員會晤

美國財政部長貝森特十二日表示，美國貿易官員將於未來二或三個月內會晤中國大陸對口官員，共商兩國經濟關係的未來。他也排除在美中貿易協議中納入大陸在美投資的可能性；彭博資訊十三日報導，前述說法限縮美中解決當前爭端的選項。

川普嗆高盛 ！也擋不住華爾街站隊：關稅通膨要來了

美國總統川普在社群媒體發文，指責高盛集團錯誤預測關稅將推升下半年通膨，甚至暗示高盛執行長蘇德巍應該開除撰寫研究報告的經濟...

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

美國總統川普同意輝達支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，他還公開要求英特爾執行長陳立武下台；紐約時報指出，美...

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

美國總統川普提高關稅向世界各國斂財，最近賺飽關稅稅收還不滿足，又想出更「天才」的點子：把出口管制當提款機（ATM）使用。...

黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅和美國總統川普達成協議，為輝達H20晶片出口中國大陸解套，還讓在美設廠半導體業者豁免百分之一百關稅。

晶片銷陸營收抽成還有續集 白宮：分潤制將擴及晶片業

川普政府規劃要輝達和超微上繳其特定先進晶片銷陸營業額的15%，具體方案仍在制定當中，白宮還可能將此類交易模式擴展至其他半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。