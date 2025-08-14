快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

中央社／ 紐約13日專電
紐約時報指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普已成全球晶片業總司令。歐新社
紐約時報指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普已成全球晶片業總司令。歐新社

美國總統川普同意輝達支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，他還公開要求英特爾執行長陳立武下台；紐約時報指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普已成全球晶片業總司令。

篤信自由資本主義的共和黨向來反對政府干預企業營運，不過總統川普（Donald Trump）近期反其道而行。

川普與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳協議，同意輝達對中國輸出H20人工智慧晶片，但須向聯邦政府支付銷售額的15%。川普認為英特爾（Intel）執行長陳立武與中國關係密切，公開要求他下台，兩人會面後態度轉變。

紐約時報（New York Times）引述美國經濟史學者的看法報導，這是繼總統歐巴馬（BarackObama）2009年華爾街金融海嘯期間，搶救大到不能倒的銀行體系與汽車工業之後，聯邦政府介入美國經濟最劇烈的行動，但欠缺理據。

美國史上未有業者付費取得政府同意出口的案例，商務部尚未回應這筆錢該如何徵收與使用。柏克萊大學經濟學教授哈里森（Anne Harrison）表示，這不是理性的產業政策，而是政府介入經營，川普威脅業者不同意就會受罰；他管得太多。

川普近期頻繁與晶片科技業者互動，在白宮會見黃仁勳、陳立武與蘋果（Apple）執行長庫克（TimCook）。會面後業者陸續增加投資，在美設廠晶片業者由外國輸入產品，可豁免100%進口關稅

蘭德公司（RAND Corporation）資深分析師古德瑞契（Jimmy Goodrich）表示，川普主導（晶片業），業者不清楚何時在壓力下必須改變營運計畫。除了承諾金援與送上大禮要求總統放行外，業者沒多少選擇。

古德瑞契指出，川普見機行事風格讓情況猶如雲霄飛車，沒人曉得方向。

關稅 川普 晶片 陳立武 英特爾

延伸閱讀

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

川普宣布甘迺迪中心榮譽獎得主 席維斯史特龍等人獲殊榮

川普：若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果

相關新聞

貝森特：排除大陸在美投資 2至3月內美中對口官員會晤

美國財政部長貝森特十二日表示，美國貿易官員將於未來二或三個月內會晤中國大陸對口官員，共商兩國經濟關係的未來。他也排除在美中貿易協議中納入大陸在美投資的可能性；彭博資訊十三日報導，前述說法限縮美中解決當前爭端的選項。

川普嗆高盛 ！也擋不住華爾街站隊：關稅通膨要來了

美國總統川普在社群媒體發文，指責高盛集團錯誤預測關稅將推升下半年通膨，甚至暗示高盛執行長蘇德巍應該開除撰寫研究報告的經濟...

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

美國總統川普同意輝達支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，他還公開要求英特爾執行長陳立武下台；紐約時報指出，美...

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

美國總統川普提高關稅向世界各國斂財，最近賺飽關稅稅收還不滿足，又想出更「天才」的點子：把出口管制當提款機（ATM）使用。...

黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅和美國總統川普達成協議，為輝達H20晶片出口中國大陸解套，還讓在美設廠半導體業者豁免百分之一百關稅。

晶片銷陸營收抽成還有續集 白宮：分潤制將擴及晶片業

川普政府規劃要輝達和超微上繳其特定先進晶片銷陸營業額的15%，具體方案仍在制定當中，白宮還可能將此類交易模式擴展至其他半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。