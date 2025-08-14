快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套

聯合報／ 國際中心／綜合報導
輝達執行長黃仁勳（右）4月30日在白宮由川普總統陪同下，宣布在美國擴大投資。 （路透）
華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅和美國總統川普達成協議，為輝達H20晶片出口中國大陸解套，還讓在美設廠半導體業者豁免百分之一百關稅。

報導說，川普政府上月改變政策，允許輝達H20晶片銷往大陸；中方也對美國軟體業者解禁，暫停一項對輝達的管制，並希望黃仁勳繼續就鬆綁出口管制在華府發揮影響力。

川普上周在白宮會晤黃仁勳，要求H20在中國銷售額的百分之廿上繳聯邦政府，換取出口許可，川普的科技幕僚們事前完全不知情。

川普說：「如果我同意放行，你必須回報我。」黃仁勳提出百分之十五，川普同意了。

黃仁勳在會面時還向川普秀出圖表，說明關稅對提高美國自產晶片會造成反效果，試圖為業者解套。川普不久後宣布，在美設廠晶片業者可免除百分之一百半導體進口關稅。

川普第一任期與拜登政府都以國安為由，避免出售高科技產品給大陸；川普改變心意，可能與黃仁勳遊說本領有關。

黃仁勳在華府與北京都是炙手可熱人物。大陸國家主席習近平身邊官員曾私下感謝他對全球AI的貢獻；華府人工智慧高峰會，他坐在前排。

黃仁勳四月初出席在川普海湖莊園舉行每人要價百萬美元的晚宴。當時科技富豪馬斯克還是川普身邊紅人，晚宴後與其他國安團隊官員說服川普，出售高階晶片給大陸將威脅美國科技優勢，川普因此對輝達晶片設限。

但黃仁勳不是認輸的人，他五月初出席眾議院閉門會議，直接與議員溝通，川普政府月底宣布取消拜登時期對親美國家的晶片出口限制。黃仁勳後來和白宮主管人工智慧事務的塞克斯成為親密戰友，他們都相信晶片出口限制只會讓華為等大陸對手搶占市場，商務部長盧特尼克也支持他們。川普七月決定准許輝達晶片銷陸，華府對中鷹派大為震驚。

美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

「光明正大收保護費」川普分潤制恐擴大…網嘆資本主義盡頭是共產

面對川普關稅／李在明赴美前 罕見先見石破茂

應對關稅僵局／莫迪傳下月見川普 先與陸破冰

貝森特：排除大陸在美投資 2至3月內美中對口官員會晤

美國財政部長貝森特十二日表示，美國貿易官員將於未來二或三個月內會晤中國大陸對口官員，共商兩國經濟關係的未來。他也排除在美中貿易協議中納入大陸在美投資的可能性；彭博資訊十三日報導，前述說法限縮美中解決當前爭端的選項。

黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅和美國總統川普達成協議，為輝達H20晶片出口中國大陸解套，還讓在美設廠半導體業者豁免百分之一百關稅。

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

美國總統川普提高關稅向世界各國斂財，最近賺飽關稅稅收還不滿足，又想出更「天才」的點子：把出口管制當提款機（ATM）使用。...

應對關稅僵局 莫迪傳下月見川普 先與陸破冰

印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪九月可能赴美出席聯合國大會，與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國大陸正...

面對川普關稅／李在明赴美前 罕見先見石破茂

南韓總統辦公室和日本政府十三日宣布，南韓總統李在明廿三日至廿四日將訪問日本會晤日本首相石破茂，兩人將討論增進韓日雙邊關係...

預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

美國總統川普和俄國總統普亭預定本周五會面，討論俄烏停戰。美國財長貝森特13日對彭博電視說，「每個人都對俄國總統普亭不滿」...

