黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅和美國總統川普達成協議，為輝達H20晶片出口中國大陸解套，還讓在美設廠半導體業者豁免百分之一百關稅。

報導說，川普政府上月改變政策，允許輝達H20晶片銷往大陸；中方也對美國軟體業者解禁，暫停一項對輝達的管制，並希望黃仁勳繼續就鬆綁出口管制在華府發揮影響力。

川普上周在白宮會晤黃仁勳，要求H20在中國銷售額的百分之廿上繳聯邦政府，換取出口許可，川普的科技幕僚們事前完全不知情。

川普說：「如果我同意放行，你必須回報我。」黃仁勳提出百分之十五，川普同意了。

黃仁勳在會面時還向川普秀出圖表，說明關稅對提高美國自產晶片會造成反效果，試圖為業者解套。川普不久後宣布，在美設廠晶片業者可免除百分之一百半導體進口關稅。

川普第一任期與拜登政府都以國安為由，避免出售高科技產品給大陸；川普改變心意，可能與黃仁勳遊說本領有關。

黃仁勳在華府與北京都是炙手可熱人物。大陸國家主席習近平身邊官員曾私下感謝他對全球AI的貢獻；華府人工智慧高峰會，他坐在前排。

黃仁勳四月初出席在川普海湖莊園舉行每人要價百萬美元的晚宴。當時科技富豪馬斯克還是川普身邊紅人，晚宴後與其他國安團隊官員說服川普，出售高階晶片給大陸將威脅美國科技優勢，川普因此對輝達晶片設限。

但黃仁勳不是認輸的人，他五月初出席眾議院閉門會議，直接與議員溝通，川普政府月底宣布取消拜登時期對親美國家的晶片出口限制。黃仁勳後來和白宮主管人工智慧事務的塞克斯成為親密戰友，他們都相信晶片出口限制只會讓華為等大陸對手搶占市場，商務部長盧特尼克也支持他們。川普七月決定准許輝達晶片銷陸，華府對中鷹派大為震驚。