貝森特：排除大陸在美投資 2至3月內美中對口官員會晤

美國財政部長貝森特十二日表示，美國貿易官員將於未來二或三個月內會晤中國大陸對口官員，共商兩國經濟關係的未來。他也排除在美中貿易協議中納入大陸在美投資的可能性；彭博資訊十三日報導，前述說法限縮美中解決當前爭端的選項。

美國總統川普十一日簽署行政命令，對大陸輸美商品加徵更高關稅的暫緩期將再延九十天，新期限為十一月十日。貝森特接受福斯財經新聞網的「庫德洛」節目訪問時說，美國要看到類鴉片止痛藥芬太尼流入的問題在「數個月、數季甚至一年」內取得進展，才會考慮調降對大陸關稅。

被問到大陸是否能像日本、南韓或歐盟一樣，承諾大量在美投資作為貿易協議一環，貝森特回答「我的感覺是這不會發生」，無論是在半導體、稀土磁鐵、製藥或鋼鐵等產業；他說，美國需要讓很多關鍵產業回流，其中有很多是希望從大陸回流美國。

貝森特並說，大陸國家主席習近平已邀川普舉行會晤，但還未排定，「總統還沒接受」。川普五日曾向美媒CNBC說，美中若達成貿易協議，年底前可能舉行「川習會」。

貝森特也提到，美國仍有幾項大型貿易協議尚待完成，包括與瑞士和印度的協議，不過印度在與美磋商時態度「有點頑強」。他期盼川普政府能在十月底前陸續完成貿易磋商，「這是志向遠大的目標，但我認為我們目前處於有利位置。我認為我們辦得到，我們與所有重要國家將針對實質條款達成一致共識」。