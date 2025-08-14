應對關稅僵局／莫迪傳下月見川普 先與陸破冰

印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪九月可能赴美出席聯合國大會，與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國大陸正在恢復因二○二○年邊境衝突而緊張的經濟關係，這是在川普決定對印度課徵百分之五十關稅後，莫迪擁抱金磚國家夥伴的最新跡象。

印度快報指出，莫迪訪美是要參加在紐約舉行的聯合國會議，但此行重要目的將是與川普會談，解決貿易及關稅爭端。

印美貿易談判經五輪協商後破裂，雙方在開放印度農業與乳製品市場以及停止購買俄羅斯石油等問題上存在分歧。俄油問題讓川普宣布對印度商品加徵百分之廿五關稅，整體關稅稅率達百分之五十。

彭博分析，莫迪與川普關係破裂後，正擁抱金磚國家夥伴。知情人士透露，莫迪最新行動是最快下月恢復與中國的直飛航線。此前在新冠疫情期間，兩國暫停直飛航班；當時雙方又在喜馬拉雅山邊境發生衝突，導致廿名印軍和人數不詳解放軍死亡，印中關係急劇惡化。

全球化智庫主任王輝耀說，印中關係正處於上升期，川普對印度發動關稅戰，讓印度發現必須保持某種戰略自主和戰略獨立。

中國也是川普貿易戰主要目標，如今也顯示出準備緩和與印度關係的跡象。中國本月已放寬對印度出口尿素的限制，知情人士透露，印度阿達尼集團正探索與中國電動汽車巨頭比亞迪合作。

此外，印度最近解除多年限制，恢復向中國公民簽發旅遊簽證。莫迪也將出席八月卅一日在天津登場的上合組織峰會，屆時可能和中國國家主席習近平會面。

莫迪也加強與金磚國家創始成員國巴西和俄羅斯的關係，包括邀請俄羅斯總統普亭本月訪問印度。