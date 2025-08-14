晶片銷陸營收抽成還有續集 白宮：分潤制將擴及晶片業

川普政府規劃要輝達和超微上繳其特定先進晶片銷陸營業額的15%，具體方案仍在制定當中，白宮還可能將此類交易模式擴展至其他半導體公司。

白宮發言人李維特12日表示，這是「一個創新的想法和解決方案，目前政策僅適用這兩家公司，但未來可能擴大到其他公司」。她補充說：「該政策的合法性與執行機制仍由商務部敲定，具體實施細節需以商務部訊息為準」。

美國總統川普11日證實，已與輝達達成協議，美國政府批准核發其專為中國大陸市場設計的H20晶片出口許可，條件是15%營收分潤。

白宮確認，超微也以部分在華銷售額為代價獲得出口許可。川普強調：「我明確表示，既然政府批准放行，企業就應向國家支付相應費用。」

輝達本周聲明稱，該公司始終遵循美國政府制定的全球市場參與規則。

川普表示，兩家晶片大廠的出口許可已是既定事實。但律師和法律專家警告，現有法規對政府收取出口許可費有嚴格限制，此舉可能存在法律爭議。美國商務部未回應置評請求。

H20是輝達為符合拜登時期美國出口管制而專門設計的降規版AI晶片，與美國本土使用的H100／H200晶片同源。

輝達今年初曾表示，在川普政府4月宣布該晶片銷陸需取得出口許可前，H20單季銷售有望突破80億美元。輝達執行長黃仁勳7月造訪白宮後，川普釋出批准出口許可的訊號。

美國政府以國安為由，管制輝達等企業的AI晶片，擔心可能被大陸用來反超美國的AI技術優勢，或應用於軍事領域。但知情人士透露，大陸官方已敦促本土企業避免在政府及國安相關領域使用輝達H20晶片。

【編譯黃淑玲、陳苓／綜合外電】路透報導，北京當局已約談百度、騰訊、字節跳動等多家科技業者，要求說明購買輝達H20晶片的理由，陸媒也報導大陸業界對H20需求「平淡」。

但Jefferies指出，此舉應只是北京的談判策略，避免展現對H20的「渴求」，反而成為美方施壓要求讓步的「破口」。

知情人士透露，中國網信辦和其他監管機構，最近與百度及多家較小的當地科技企業開會，要求說明為什麼需要購買H20、以及從國內供應商購買的時間點，同時關切輝達要求企業提供美國政府審查的資訊，是否包含客戶資料等敏感訊息，但當局並未下令要求停止購買H20。