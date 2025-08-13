川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

美國總統川普提高關稅向世界各國斂財，最近賺飽關稅稅收還不滿足，又想出更「天才」的點子：把出口管制當提款機（ATM）使用。觀察家警告，這種對美企變相抽稅的惡例一開，將來恐後患無窮。

美國政府原本基於國家安全理由，禁止先進電腦晶片銷往中國大陸。但對愛談交易的川普而言，什麼都好談，只要開對價錢。

開拓財源新招：銷陸晶片營收分潤15%

所以，輝達（NVIDIA）想解除H20晶片銷陸禁令？超微（AMD）MI308晶片想賣到大陸？讓山姆大叔從營收抽成15%即可。假設輝達2025年把150萬顆H20晶片賣到大陸，逾200億美元營收進帳，將繳給美國國庫30億美元；以大陸市場占超微總營收約25%計算，超微可能上繳10億美元。

這種抽成15%的商業模式何必止於「營收分潤」？直接要求分15%股權豈不更痛快？所以，山姆大叔入股具戰略重要意義的稀土礦物生產商MP Materials，取得15%股權。

合起來看，更是天才。美國政府掌握稀土礦業公司（MP Materials）15%的股權，然後又向用那些材料生產晶片的公司（輝達/超微）抽取15%的營收，堪稱政府版垂直整合，美國財政部當「大富翁」莊家，設置出口管制關卡，要通過此關，請給過路費。

最最天才的是，被要求分潤的企業竟心甘情願繳錢，所以是皆大歡喜的局面。因為出口管制不解除，營收是零；拿15%的營收交換解禁，值得！

然而，短視近利的結果，就是未來後患無窮。

什麼都抽成15%的後遺症

把全球貿易轉化為「保護費」收入來源，可能導致一些惡果。

可想而知，川普2.0各個聯邦機構若是有樣學樣，會變什麼模樣？比方說，環保署（EPA）可賣「排放規定豁免權」，代價是抽成15%；食品藥物管理局（FDA）提供「快速核可通行證」，價碼也是15%；聯邦航空管理局（FAA）可從每條飛中國大陸航線抽成15%。諸如此類。

這些「川普過路費」對股票投資人有何意義？股價將開始反映企業與監管當局的關係，而不是基本面。但股市明白，被抽成15%後，還剩下85%，總比0%營收好。

然而，市場可能忽略一點：受影響的不只是輝達或超微，其他公司也需要取得川普2.0許可才行。結果便是，贏家不是最棒的公司，而是最負擔得起「過路費」的公司。據Bernstein分析師團隊估算，15%的營收分潤，將導致輝達和超微的毛利率因此少了5到15個百分點。

按新遊戲規則玩，每家大企業讓政府分一杯羹，將扼殺小企業生機。

但權衡得失，輝達答應付錢，超微也是，英特爾想必也會跟進。白宮索取分潤得逞，勞工贏了，輝達和超微贏了，股市大漲所以投資人也贏了。完美。

問題是，總有「青出於藍更勝於藍」的一天：別國也會起而效尤，反將一軍。

比方說，中國大陸宣布收取15%的「市場准入費」，歐盟向美國索取15%的「法規遵循費」，加拿大也要15%。何不呢？誰教川普傳授全世界這個妙招：用出口管制當ATM。

結論是：市場此刻也許以為，這種營收分潤只是一時的交易，川普突發奇想罷了。但是，一旦美國財政部嚐到甜頭並食髓知味，一旦眾聯邦機構發現自己竟坐在可用禁令索財的大金礦上，一旦其他國家開始仿效美國範例收起保護費，從此就再也沒有回頭路。

現在還沒跨越這道紅線，但川普2.0已在紅線上設置了收費站。