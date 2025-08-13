預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高
美國總統川普和俄國總統普亭預定本周五會面，討論俄烏停戰。美國財長貝森特13日對彭博電視說，「每個人都對俄國總統普亭不滿」，但現在「看起來他願意協商」。
貝森特說，川普總統最擅長為自己創造籌碼，「他會向普亭總統表明，所有選項都在檯面上」，如果談判不如預期，「制裁或次級關稅可能升高」。
他重申，歐洲也必須願意對俄羅斯實施次級制裁，「我們需要歐洲人介入，協助創造更多籌碼」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言