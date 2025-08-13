快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影片曝光！UPS貨機颱風夜降落「冒火花」 桃園機場緊急封閉跑道

預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

美國總統川普和俄國總統普亭預定本周五會面，討論俄烏停戰。美國財長貝森特13日對彭博電視說，「每個人都對俄國總統普亭不滿」，但現在「看起來他願意協商」。

貝森特說，川普總統最擅長為自己創造籌碼，「他會向普亭總統表明，所有選項都在檯面上」，如果談判不如預期，「制裁或次級關稅可能升高」。

他重申，歐洲也必須願意對俄羅斯實施次級制裁，「我們需要歐洲人介入，協助創造更多籌碼」。

關稅 川普 美國 普亭 貝森特 俄羅斯

延伸閱讀

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

川普烏克蘭交易 是否犧牲台灣？

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

「雙普會」周五登場 白宮：這是一次聆聽的行程

相關新聞

預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

美國總統川普和俄國總統普亭預定本周五會面，討論俄烏停戰。美國財長貝森特13日對彭博電視說，「每個人都對俄國總統普亭不滿」...

貿易談判懸而未決…大陸改買這國黃豆 美出口商恐錯失大量銷售

貿易商表示，美國黃豆出口商今年可能錯失數十億美元的對中銷售，反映美中貿易談判懸而未決的影響，同時中國大陸這個全球最大黃豆...

赤澤亮正鬆口了！日對美5500億美元投資基金 實際出資恐超過2%

日本首席談判代表赤澤亮正周三在朝日電視台直播專訪中表示，與美國達成的、規模高達5,500億美元的基金中，日本實際投資金額...

莫迪親自出馬化解僵局？傳下月訪美見川普 同時不忘與中國大陸加溫關係

印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪9月可能赴美出席聯合國大會，並可能與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國...

美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

美國總統川普允許輝達向中國出售H20晶片，銷售額15%需繳政府引起各界議論。「華爾街日報」報導，輝達執行長黃仁勳在美中都...

美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

外國政府砸重金遊說川普降關稅，卻多空手而回。Politico一篇文章揭各國遊說戰術，指遊說川普的上上之道是領導人親自出馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。