預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

美國總統川普和俄國總統普亭預定本周五會面，討論俄烏停戰。美國財長貝森特13日對彭博電視說，「每個人都對俄國總統普亭不滿」，但現在「看起來他願意協商」。

貝森特說，川普總統最擅長為自己創造籌碼，「他會向普亭總統表明，所有選項都在檯面上」，如果談判不如預期，「制裁或次級關稅可能升高」。

他重申，歐洲也必須願意對俄羅斯實施次級制裁，「我們需要歐洲人介入，協助創造更多籌碼」。