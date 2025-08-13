受川普關稅衝擊 離岸外包美國製造商「停止生產」

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普4月宣布對幾乎所有貿易夥伴課徵關稅時，早已將生產活動轉移海外的賓州企業負責人內普勒聯繫為他公司生產戶外家具的柬埔寨工廠，要求「停止生產」。

法新社報導，川普（Donald Trump）當時宣布的內容，包括對來自大部分貿易夥伴的進口商品課徵10%關稅，而且對其中許多國家還預定祭出更高稅率。以柬埔寨為例，川普當時計劃的關稅高達49%。

內普勒（Ben Knepler）告訴法新社：「當天晚間我們跟我們的工廠講，在這種關稅之下我們確實無法承受將自家產品銷往美國。」

川普第一個總統任期期間對中國銷美商品課徵關稅後，內普勒設在賓夕法尼亞州的公司True Places就已將戶外椅生產從中國轉往柬埔寨。對內普勒跟他的公司而言，現在的這項決定更加艱難。

他回憶道：「當時我們在中國面臨25%關稅，在柬埔寨則是零關稅。」

公司耗時一年才將龐大設備和模具搬到柬埔寨，如今竟然再度面臨高關稅。

川普的「對等」關稅本月7日生效後，內普勒工廠的柬埔寨製戶外椅面臨的關稅雖從原初宣布的49%顯著降為19%，但相較於以往仍然可觀。

從溜溜球到服裝等各式各樣產品，美國製造業曾歷經多年離岸外包模式，內普勒的經驗堪稱諸多將生產移往海外的美國公司的寫照。

為求生存，美國企業只能以各種策略去因應。

有人將新增成本轉嫁給消費者；有人在關稅高到令人卻步時暫停進口，冀望川普會敲定讓他們的生意恢復生機的雙邊貿易協議。

川普稱他的關稅是由其他國家負擔，並宣揚今年會有數以百億美元計稅收進帳，不過企業不這麼認為。

內普勒強調：「商品進入美國時是由我們支付關稅。商品賣出去之前，支付那些關稅的沒有別人。」

經濟學家示警，關稅可能引燃通膨之火、拖累經濟成長。

儘管川普稱頌他的關稅措施截至目前為止，對美國物價只造成有限影響，不過專家表示，關稅對消費者的影響會花點時間逐漸顯現。

