貿易談判懸而未決…大陸改買這國黃豆 美出口商恐錯失大量銷售

貿易商表示，美國黃豆出口商今年可能錯失數十億美元的對中銷售，反映美中貿易談判懸而未決的影響，同時中國大陸這個全球最大黃豆進口國，在美國黃豆重要的銷售季節已鎖定巴西的黃豆船運。

路透引述三位貿易人士報導，中國大陸的進口商已完成9月的黃豆貨物預定，總重約800萬公噸，全數來自南美洲；大陸買家也已向南美洲鎖定10月的黃豆貨物，重約400萬噸，預料可滿足半數需求。

卓創資訊分析師王文深（音譯）表示，中國大陸在第3季大量採購黃豆，顯示業界正在累積庫存，以因應第4季可能面臨的供應疑慮。

中國大陸轉為向巴西採購黃豆，滿足其9月、10月的需求，與去年同期向美國採購形成強烈對比。

貿易商表示，美國9月起的黃豆生產年度，恐將持續錯失中國大陸的買盤，原因是美中貿易緊張局勢遲未化解，可能為價格已逼近五年新低的芝加哥黃豆期貨，再添下行壓力。

通常，中國大陸購買的美國黃豆大部分在9月–隔年1月裝運，然後在南美黃豆收成後，由巴西供應接手。

新加坡一家跨國企業的交易員表示，預計中國大陸買家將在9月初完成今年10月的黃豆預定。

美國總統川普10日呼籲，中國將對美國訂購的黃豆數量提高三倍，分析人士表示，這一目標不可行，因為這將要求中國大陸幾乎完全從美國購買黃豆。

但如果美中雙方達成降低關稅的協議，中方或許可能恢復採購美國黃豆。