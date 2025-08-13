聽新聞
0:00 / 0:00
貿易談判懸而未決…大陸改買這國黃豆 美出口商恐錯失大量銷售
貿易商表示，美國黃豆出口商今年可能錯失數十億美元的對中銷售，反映美中貿易談判懸而未決的影響，同時中國大陸這個全球最大黃豆進口國，在美國黃豆重要的銷售季節已鎖定巴西的黃豆船運。
路透引述三位貿易人士報導，中國大陸的進口商已完成9月的黃豆貨物預定，總重約800萬公噸，全數來自南美洲；大陸買家也已向南美洲鎖定10月的黃豆貨物，重約400萬噸，預料可滿足半數需求。
卓創資訊分析師王文深（音譯）表示，中國大陸在第3季大量採購黃豆，顯示業界正在累積庫存，以因應第4季可能面臨的供應疑慮。
中國大陸轉為向巴西採購黃豆，滿足其9月、10月的需求，與去年同期向美國採購形成強烈對比。
貿易商表示，美國9月起的黃豆生產年度，恐將持續錯失中國大陸的買盤，原因是美中貿易緊張局勢遲未化解，可能為價格已逼近五年新低的芝加哥黃豆期貨，再添下行壓力。
通常，中國大陸購買的美國黃豆大部分在9月–隔年1月裝運，然後在南美黃豆收成後，由巴西供應接手。
新加坡一家跨國企業的交易員表示，預計中國大陸買家將在9月初完成今年10月的黃豆預定。
美國總統川普10日呼籲，中國將對美國訂購的黃豆數量提高三倍，分析人士表示，這一目標不可行，因為這將要求中國大陸幾乎完全從美國購買黃豆。
但如果美中雙方達成降低關稅的協議，中方或許可能恢復採購美國黃豆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言