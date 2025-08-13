快訊

赤澤亮正鬆口了！日對美5.5億美元投資基金 實際出資恐超過2%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本首席談判代表赤澤亮生。路透
日本首席談判代表赤澤亮正周三在朝日電視台直播專訪中表示，與美國達成的、規模高達5,500億美元的基金中，日本實際投資金額可能高於先前所稱的1%至2%。

在說明這筆基金時，赤澤指出，如果美方不履行承諾，日本可能不會投入資金。日方曾表示，5,500億美元的絕大部分將以貸款和貸款擔保形式提供，僅有1%至2%是直接投資。

赤澤說：「若參照以往模式，直接投資占比確實落在1-2%，但假設美方願意承擔更多風險，我們可能提高出資比率。」。針對美日雙方對該基金的描述存在落差，最終可能會落在雙方描述之間某個水準。

赤澤的發言被視為立場出現微調。日方強調，5,500億美元基金由政府背景金融機構提供投資、貸款與貸款擔保組成，直接投資最高占2%，而美日將按9:1分配投資收益；但美國總統川普上周將該基金比喻為棒球選手的簽約獎金，並聲稱：「這是我們可以自由運用的資金。」赤澤緩頰稱，投資將在同時對日本有利的情況下進行。

目前，包括誰來負擔資金，以及具體執行時程等關鍵問題，仍未獲正面解答。日企先前的投資承諾是否計入，也不明朗（例如軟銀集團未來四年投資美國1,000億美元、日本鋼鐵計劃2028年前對美鋼投資計約110億美元）。

赤澤說，川普在9月中旬簽署下一階段貿易協議的行政命令「時機仍佳」。儘管7月中已達成協議，但將汽車關稅降至15%，以及釐清「15%關稅不與現行稅率疊加」等條款尚未生效。

