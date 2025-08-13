快訊

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

巴西補助55億美元 幫助遭美關稅衝擊產業度難關

中央社／ 里約熱內盧13日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布將提供價值約55億美元（新台幣1648億元）補助，作為經濟紓困方案的一環，協助受美國總統川普（Donald Trump）關稅衝擊產業。

法新社報導，美國對巴西多項進口商品加徵50%關稅，已於6日生效。

這項稅率影響了這個拉丁美洲最大經濟體的關鍵產業，尤其是咖啡豆及肉品，儘管川普已經將柳橙汁、民航機與肥料等戰略性出口品排除在外。

魯拉將在今天出席首都巴西利亞的一個典禮時，正式啟動緊急應變計畫。魯拉接受一個地方電台訪問時表示：「我將簽署一項臨時措施提供300億雷亞爾（約新台幣1665億元）信貸額度，協助可能因川普關稅而蒙受損失的巴西企業。」

巴西政府指出，新關稅影響巴西36%的對美出口，若以2024年數據計算，相當於145億美元（約新台幣4650億元）。

左翼領袖魯拉表示，這筆55億美元援助中許多將用於紓困小型企業，「因為大型企業的韌性較高」。

他強調：「面對川普關稅，沒有人會被撇下。我們將確保巴西企業得以生存。」

魯拉政府也將把國產品列為優先以確保其銷售，並鼓勵受衝擊產業開拓新市場。

魯拉還說，巴西也在考慮對美國採取對等措施。

關稅 川普

延伸閱讀

莫迪親自出馬化解僵局？傳下月訪美見川普 同時不忘與中國大陸加溫關係

川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

相關新聞

莫迪親自出馬化解僵局？傳下月訪美見川普 同時不忘與中國大陸加溫關係

印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪9月可能赴美出席聯合國大會，並可能與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國...

美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

美國總統川普允許輝達向中國出售H20晶片，銷售額15%需繳政府引起各界議論。「華爾街日報」報導，輝達執行長黃仁勳在美中都...

美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

外國政府砸重金遊說川普降關稅，卻多空手而回。Politico一篇文章揭各國遊說戰術，指遊說川普的上上之道是領導人親自出馬...

貝森特：美貿易團隊未來2或3個月內會晤中方

美國財政部長貝森特今天表示，美國貿易官員將於未來2或3個月內會晤中方官員，共商兩國經濟關係的未來。他也說，印度與美國磋商...

川普嘲諷高盛CEO不如改行當DJ 對關稅影響判斷「是錯的」

美國總統川普周二（12日）抨擊高盛集團執行長蘇德巍，表示高盛對關稅措施對市場與消費者影響的預測是「錯誤的」。川普冷嘲熱諷...

美中關稅戰再休兵至11月10日 為10月川習會鋪路

美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長美中關稅戰休兵期90天至11月10日，暫時穩定全球兩大經濟體的貿易關係，為川普1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。