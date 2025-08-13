巴西補助55億美元 幫助遭美關稅衝擊產業度難關

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布將提供價值約55億美元（新台幣1648億元）補助，作為經濟紓困方案的一環，協助受美國總統川普（Donald Trump）關稅衝擊產業。

法新社報導，美國對巴西多項進口商品加徵50%關稅，已於6日生效。

這項稅率影響了這個拉丁美洲最大經濟體的關鍵產業，尤其是咖啡豆及肉品，儘管川普已經將柳橙汁、民航機與肥料等戰略性出口品排除在外。

魯拉將在今天出席首都巴西利亞的一個典禮時，正式啟動緊急應變計畫。魯拉接受一個地方電台訪問時表示：「我將簽署一項臨時措施提供300億雷亞爾（約新台幣1665億元）信貸額度，協助可能因川普關稅而蒙受損失的巴西企業。」

巴西政府指出，新關稅影響巴西36%的對美出口，若以2024年數據計算，相當於145億美元（約新台幣4650億元）。

左翼領袖魯拉表示，這筆55億美元援助中許多將用於紓困小型企業，「因為大型企業的韌性較高」。

他強調：「面對川普關稅，沒有人會被撇下。我們將確保巴西企業得以生存。」

魯拉政府也將把國產品列為優先以確保其銷售，並鼓勵受衝擊產業開拓新市場。

魯拉還說，巴西也在考慮對美國採取對等措施。