莫迪親自出馬化解僵局？傳下月訪美見川普 同時不忘與中國大陸加溫關係

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度媒體報導，印度總理莫迪（左）9月可能赴美出席聯合國大會，並可能與美國總統川普（右）會面。圖為兩位元首在今年2月於華盛頓白宮會面。路透
印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪9月可能赴美出席聯合國大會，並可能與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國大陸正在恢復因2020年邊境衝突而緊張的經濟關係，這是在川普決定對印度課徵50%關稅後，莫迪擁抱金磚國家夥伴的最新跡象。

印度快報指出，儘管莫迪預定訪美，是要參加在紐約舉行的聯合國會議，但此行重要目的，將是與川普會談，解決貿易及關稅爭端，這些問題近來使兩國關係有所惡化。

印美貿易談判在經過五輪協商後破裂，因雙方在開放印度龐大的農業與乳製品市場，以及停止購買俄羅斯石油等問題上存在分歧。俄油問題讓川普宣布對印度商品加徵25%關稅，整體關稅稅率達到50%。

美國財長貝森特周二受訪時表示，包括與瑞士和印度的多項大型貿易協議仍在等待完成，但印度在談判中「有些不太配合」。

另一方面，彭博資訊分析，莫迪與川普關係破裂後，正擁抱金磚國家夥伴。知情人士透露，莫迪最新行動是最快在下個月恢復與中國的直飛航線。此前在新冠疫情期間，兩國暫停直飛航班；當時雙方又在喜馬拉雅山邊境發生衝突，導致20名印度士兵和人數不詳中國士兵死亡，印中關係急劇惡化。

但隨著川普對印度課徵50%關稅，莫迪的經濟考量發生根本性轉變。全球化智庫主任王輝耀說，印度和中國的關係正處於上升期，因為川普對印度發動的關稅戰讓印度意識到，他們必須保持某種戰略自主和戰略獨立。

中國也是川普貿易戰的主要目標，如今也顯示出準備緩和與印度關係的跡象。中國本月已放寬對印度出口尿素的限制，印度是全球最大尿素進口國。另據知情人士透露，印度阿達尼集團正在探索與中國電動汽車巨頭比亞迪合作的可能性。

此外，印度最近恢復向中國公民簽發旅遊簽證，解除多年來實施的限制。莫迪也將出席8月31日在天津登場的上合組織峰會，屆時可能會和中國國家主席習近平會面。

莫迪也加強與金磚國家創始成員國巴西和俄羅斯的關係，包括邀請俄羅斯總統普丁在8月訪問印度。

