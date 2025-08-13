美媒：關稅戰嚴峻 黃仁勳殺入華府為科技業解套

快訊

中央社／ 紐約12日專電
圖為美國總統川普（左）4月30日在華府舉辦「投資美國」活動時與輝達執行長黃仁勳（右）相見歡。路透
圖為美國總統川普（左）4月30日在華府舉辦「投資美國」活動時與輝達執行長黃仁勳（右）相見歡。路透

美國總統川普允許輝達向中國出售H20晶片，銷售額15%需繳政府引起各界議論。「華爾街日報」報導，輝達執行長黃仁勳在美中都獲高層重視，不僅為H20晶片對中出口解套，還讓在美設廠半導體業者豁免100%關稅，馬斯克等前官員都無法阻擋。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普（Donald Trump）政府上月改變政策，允許輝達（Nvidia）向中國出售符合出口管制規定的H20人工智慧晶片，輝達市值突破4兆美元關卡；中方也對美國軟體業者解禁，暫停一項對輝達的管制，並希望黃仁勳繼續就對中鬆綁出口管制，在華府發揮影響力。

報導指出，川普一週前在白宮會晤黃仁勳，要求H20在中國銷售額的20%上繳聯邦政府，以取得出口許可，科技幕僚們事前完全不知情。川普說：「如果我同意放行，你必須給我回報。」黃仁勳在中國市場與空手而回兩者間做選擇，他提出15%。

黃仁勳在會面中還向川普秀出圖表，說明關稅對提高美國自產晶片會造成反效果，試圖為業者解套。川普不久後宣布，在美設廠晶片業者可免除100%半導體進口關稅。

川普的第一任期與拜登（Joe Biden）政府都以國安為由，避免向中國出售高科技組件；川普改變心意，可能與黃仁勳的遊說本領有關。

黃仁勳在華府與北京都是炙手可熱人物。中國國家主席習近平身邊官員曾私下感謝他對全球AI的貢獻；華府人工智慧高峰會場合，他坐在前排，身旁是內閣官員。

川普第二任期幕僚多為對中強硬派，過去少在華府現身的黃仁勳開始積極投入遊說。輝達年初聘用前國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）的諮詢公司，歐布萊恩在DeepSeek崛起與華為晶片突破都曾協助與政府溝通。

黃仁勳4月初出席在海湖俱樂部舉行每人要價百萬美元的晚宴。期間他向川普說明，對中國出售晶片不會影響國安，並承諾在美投資5000億美元AI廠房與超級電腦設備，川普之後宣布這項計畫。

當時科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）還是川普身邊紅人，晚宴後與其他國安團隊官員說服川普，對中出售高階晶片將威脅美國科技領頭羊地位，但聰明過人的黃仁勳不是認輸的人，這攸關輝達150億美元的生意。

黃仁勳5月初出席眾議院外交委員會閉門會議，直接與議員溝通，川普政府月底接著宣布取消拜登時期對親美國家的晶片出口限制，白宮主管人工智慧的「沙皇」塞克斯（David Sacks）成為親密戰友。

