川普嘲諷高盛CEO不如改行當DJ 對關稅影響判斷「是錯的」

美國總統川普周二（12日）抨擊高盛集團執行長蘇德巍，表示高盛對關稅措施對市場與消費者影響的預測是「錯誤的」。川普冷嘲熱諷要高盛換掉經濟學家，甚至譏諷蘇德巍不如改行去當DJ。

川普在社群平台貼文表示，關稅帶來了數兆美元，對美國、股市、財富都帶來驚人好處，而且關稅沒有造成通膨，反而為國庫賺進了龐大現金，此外，關稅絕大多數不是由消費者埋單，而是由企業和外國政府支付。

川普接著說，蘇德巍和高盛「很久以前就對市場反應和關稅本身做出了錯誤的預測，而且他們錯了，就像他們在很多事情上是錯的一樣」。

高盛經濟學家在周日提出研究報告，表示川普關稅措施對消費者物價的影響才剛開始顯現。報告說，截至6月，美國消費者已吸收大約22%的關稅成本，但如果最新關稅遵循過去幾年的模式，消費者吸收關稅成本的比率將上升至67%。

在川普貼文前的稍早，美國公布7月美國核心通膨率上升，但商品價格漲幅相對溫和，緩解了對關稅推高物價壓力的擔憂，也提高了市場對聯準會9月降息的預期。

川普在貼文中繼續表示：「我認為大衛（蘇德巍的名）應該出去找一位新的經濟學家，或者乾脆專心當DJ，別再操心經營一家大型金融機構。」川普是暗指蘇德巍當DJ的興趣，這位銀行家先前曾兼職做DJ表演，但這項嗜好在先前因處理銀行策略的批評聲浪中而被迫擱置。

高盛發言人不願對川普的言論置評。

川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周二稍晚在彭博電視的訪談中也批評了高盛。他說：「如今在數據方面，唯一比勞工部勞動統計局（BLS）更不受尊重的，就是高盛。」納瓦羅將高盛與勞動統計局做了不利比較。川普先前勞動統計局修正就業數據並顯示美國勞動市場走弱後，開除了當局局長。

這次的抨擊延續川普對一些華爾街大型銀行的批評，包括摩根大通與美銀在內，他指控這些銀行基於政治原因取消客戶帳戶或拒絕某些客戶的業務。這些銀行均予以否認。