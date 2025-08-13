美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

外國政府砸重金遊說川普降關稅，卻多空手而回。Politico一篇文章揭各國遊說戰術，指遊說川普的上上之道是領導人親自出馬、面對面談，墨西哥總統就是最佳案例。柬埔寨則靠律師事務所牽線貿易代表辦公室幕僚長，最後關稅大降。

各國今年爭相聘用與美國總統川普關係密切的遊說人士，試圖在新政府顛覆全球貿易秩序之際力保本國利益，然而大多仍面臨更高關稅。

就最新「戰果」而言，川普對主要貿易夥伴設定15%的關稅，而對世界其他國家徵收10%至41%不等的關稅。華府傳統的遊說策略似乎收效甚微。

●華府傳統遊說模式可能不再奏效

美國政治新聞Politico9日報導，自去年美國總統大選以來，至少30國聘請與川普有關係的遊說人士，包括韓國和日本等主要貿易夥伴，也有波士尼亞和厄瓜多等較小的國家。不過，雇用這些遊說人士與是否能閃過關稅重拳，似乎沒有特別明顯的關係。

遊說團體「美印戰略夥伴關係論壇」（US-IndiaStrategic Partnership Forum）主席阿吉（Mukesh Aghi）表示，華府現任領導層似乎正在顛覆傳統的行事方式。舊模式似乎已經不再奏效，而新模式正在懲罰印度。

雖然印度今年4月聘請長期擔任川普顧問的米勒（Jason Miller）遊說，但在過去兩週，印度仍然遭到川普關稅重創。

由於美印未能達成貿易協議，加上川普因印度購買俄羅斯石油而決定大幅加徵關稅，印度的關稅預計將上調至50%。

根據向美國司法部提交的文件，印度與米勒簽署為期一年、價值180萬美元（約新台幣5390萬元）的合約，以換取戰略諮詢、戰術規劃、協助政府關係、形象管理及公共關係服務。

●墨西哥總統親自出馬大勝加拿大

加拿大和墨西哥的案例尤其突出。加拿大各省大舉聘用遊說人士，但仍遭川普關稅重擊；墨西哥沒有這樣做，而是依靠總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與川普的私交，這種直接的方式效果更好。

墨西哥在強效類鴉片止痛劑芬太尼流入美國的問題上扮演更直接角色，但最終面臨更高關稅的卻是北方的加拿大。加拿大商品的關稅現為35%，而墨西哥則維持在25%，且大部分產品在現有自由貿易協定下免稅。

一位參與川普關稅議題的共和黨遊說人士指出，要在川普面前取得進展，需要改變思維。

他提到墨西哥總統的成功案例，建議不要採取對抗態度：「更好的做法是從這個角度出發：總統希望重新定義兩國貿易關係，這是他的目標，而你必須在他的框架下與他打交道。」

領導人直接向川普陳述立場特別重要。遊說人士歐佛拜（Tami Overby）說，「在我看來，遊說川普總統的最佳方式是領導人親自面對面遊說他。」

「川普總統似乎總喜歡談他與其他領導人的關係，無論我們與那個國家關係好不好，他都會取決於自己是否覺得和對方關係良好。而他自視為一名交易促成者。」

●老牌遊說公司促成川普石破茂通電

許多在川普政府執政前受聘代表外國政府的公司都是華府遊說界的中流砥柱，不少國家在美國總統大選前就僱用資深貿易遊說人士或與川普有關聯者。

其中包括水星公共事務公司（Mercury PublicAffairs），這家公司曾是白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）在華府「遊說大道」K街的辦公地點，自去年11月以來已與5個新的外國政府簽署協議，包括韓國、厄瓜多及利比亞。

水星公共事務公司也為日本政府遊說，日本在美聘用超過20家遊說與公關公司，是首批與美方簽署貿易協議的主要夥伴之一，其關稅從一開始的25%降至15%。

根據依外國代理人登記法（Foreign AgentsRegistration Act）提交給司法部的文件，巴拉德合夥公司（Ballard Partners），也就是美國司法部長邦迪（Pam Bondi）的前東家，在美國大選後的第2天促成川普與日本首相石破茂通話。

另一家與川普關係密切的遊說公司BGR Group，自去年川普勝選以來簽下6個新的外國政府客戶。

其中一些客戶如安哥拉和韓國，在4月至8月期間關稅下降。不過，該公司也收30萬美元為印度政府遊說，但大部分與印度與巴基斯坦日益緊張的局勢有關。

一些僱用遊說公司的東南亞國家表現較好，其中許多國家獲得的關稅與4月公布的初始關稅相比有所降低，但與先前相比仍高，且普遍高於其他地區。換句話說，遊說人士或許幫助客戶避開最糟情況，但難稱是真正勝利。

●柬埔寨靠法律事務所牽線貿易代表辦公室幕僚長

柬埔寨等國僱用美國遊說公司來拉近與川普政府的關係，並與商務部和財政部中與川普政府低階官員有互動的商業團體合作。

美國司法部文件顯示，在川普對等關稅「掀牌」的同日，華府艾金甘普法律事務所（Akin Gump StraussHauer & Feld LLP）代表柬埔寨政府聯繫美國貿易代表辦公室幕僚長穆洛普洛斯（Sam Mulopulos）。

文件顯示，在接下來的幾個月裡，這間法律事務所傳給穆洛普洛斯多則簡訊，以協調與柬埔寨談判代表會面、了解關稅談判的最新進展，並安排與共和黨籍眾議員史密斯（Adrian Smith）等國會議員的會晤。

最後，柬埔寨的關稅從49%降至19%，屬降幅最大的國家之一。

川普政府則將降幅最大的國家形容為願意做出最多讓步的合作夥伴。一位曾與東南亞各國政府合作的前外交官表示，越南代表安排20多場與政府官員的會談，在川普公布對等關稅後幾天，會談次數增加。

越南取得了小幅勝利，關稅稅率從46%降至20%，但越南官員說，最終數字仍高於最初商定的稅率。一位亞洲外交官認為，東南亞國家的遊說行動改變川普政府最初的貿易策略，也就是將東南亞拉出北京勢力範圍，並優先打擊中國洗產地行為及其他執法措施。

●川普身邊人也開業遊說

此外，許多國家開始首次與遊說公司合作，這些公司利用與川普或其圈子的關係獲利。

巴基斯坦政府今年聘用7家新遊說公司，其中包括川普前貼身保鑣希勒（Keith Schiller）與川普集團前主管索里爾（George Sorial）的公司。兩人此前從未登記為外國代理人，但巴基斯坦同意按合約每月支付他們5萬美元。

最終，巴基斯坦的對等關稅從29%降至19%，與其宿敵印度形成鮮明對比。

此外，美國司法部的文件顯示，今年春天與遊說公司「大陸戰略」（Continental Strategy）簽約的外國政府包括蓋亞那和日本，蓋亞那每月向大陸戰略支付5萬美元，其關稅稅率從4月的38%降至8月的15%。

「大陸戰略」由曾在川普第一屆政府任職的外交官楚希尤（Carlos Trujillo）及國務卿盧比歐（MarcoRubio）的前高級幕僚馬蒂內茲（Alberto Martinez）主導。