貝森特：美貿易團隊未來2或3個月內會晤中方

美國財政部長貝森特今天表示，美國貿易官員將於未來2或3個月內會晤中方官員，共商兩國經濟關係的未來。他也說，印度與美國磋商貿易協議過程中的態度「有點頑強」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天簽署行政命令，對中國商品加徵更高關稅的暫緩期將再延長90天到11月10日。

貝森特（Scott Bessent）在福斯財經新聞網（FBN）接受節目主持人柯德洛（Larry Kudlow）訪問時說，美國需要看到芬太尼（fentanyl）流入的問題在「數個月、數季甚至1年」內取得進展，才會考慮調降對中關稅。

貝森特也提到，美國仍有幾項大型貿易協議尚待完成，包括瑞士和印度，不過印度與美國磋商貿易協議過程中的態度「有點頑強」。

貝森特告訴柯德洛，他期盼川普政府能在10月底前陸續完成貿易磋商。

貝森特指出：「這是志向遠大的目標，但我認為我們目前處於有利位置。我認為我們可以辦到，我們與所有重要國家將針對實質條款達成一致共識。」