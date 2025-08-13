美中關稅休兵 寬限期再延90天

美國總統川普十一日簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵高關稅的寬限期再延九十天至十一月十日，大陸同步公布美中「斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，除了關稅休戰，也宣布停止部分非關稅反制措施。

美中關稅戰於五月中旬休戰，雙方同意九十天寬限期，八月十二日到期；美國談判代表日前與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩舉行第三輪高層會談，外界普遍預期寬限期會再延。川普十一日上午被媒體詢問時表示，美中談判非常順利，他與中國國家主席習近平關係很好，當天下午他簽署行政命令延長關稅寬限期九十天。

川普另在社群平台發文說，「協議其他內容保持不變」。白宮「事實清單」指出，這是一項必要的行動，以促進美中針對貿易不平衡、不公平貿易行為、擴大美國進入中國市場，以及在安全和經濟議題上對齊美國的討論。

中國大陸也發布聲明說，對美關稅將暫緩九十天實施。據大陸商務部公布聯合聲明全文，美國再次暫停實施四月二日對陸港澳商品加徵的百分之廿四關稅九十天，保留剩餘百分之十關稅，大陸也再次暫停四月四日對美國反制的百分之廿四關稅九十天，保留剩餘百分之十關稅；並採取或者維持必要措施，暫停或取消對美非關稅反制措施。

大陸商務部發言人昨日還指出，對四月四日列入「出口管制管控名單」的十六家美國實體及「不可靠實體清單」的十一家美企，繼續暫停執行九十天；值得注意的是，四月九日被列入「出口管制管控名單」的十二家美國實體以及「不可靠實體清單」的六家美企，則皆改為「停止執行」。

中國人民大學教授時殷弘表示，除了關稅休戰再延，美國其餘對陸貿易爭端大致如故，大陸限制對美稀土輸出和美國限制大陸取得戰略性晶片顯然是中美關係常態。

這次展延減輕新一輪關稅戰疑慮，也為雙方爭取更多時間處理其他議題，包括川普對大陸祭出的芬太尼走私關稅、美方對大陸購買俄羅斯和伊朗石油的顧慮，以及美企在大陸經營的相關爭議。

彭博報導，這項行政命令也可能為川普十月底訪問大陸鋪路，時間可能在南韓舉行亞太經合會高峰會前後。

川普十一日也說，輝達執行長黃仁勳可能與他見面，討論是否開放Blackwell晶片出售到中國，條件是降級後的版本。川普也證實，輝達同意繳交H20晶片在中國大陸營收百分之十五給美國政府，以換取美國的出口許可。川普表示，他原來要求百分之廿，但黃仁勳希望調整至百分之十五。川普指出，H20晶片是過時的晶片，中國已有相同技術，但H20在中國仍有市場，所以他與黃仁勳達成協議。