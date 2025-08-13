彭博：中國官方促企業勿用輝達H20

彭博報導，知情人士透露，中國大陸官方已敦促國內企業避免使用輝達的Ｈ20晶片，尤其是政府相關用途。輝達正試圖挽回在大陸市場上百億美元營收，美國川普政府想抽成百分之十五，北京當局的最新行動將使局面更加複雜。

知情人士說，中國政府近幾周陸續向一些公司發出通知，敦促避免使用Ｈ20晶片，尤其反對國有企業或民間企業在涉及政府或國家安全相關業務時使用Ｈ20。

知情人士表示，除輝達以外，北京的行動也影響超微（ＡＭＤ）的ＡＩ加速器，但不清楚是否波及超微的ＡＩ晶片MI308。這兩家公司最近獲准恢復對中國銷售降規版ＡＩ晶片，如今，輝達和超微面臨的新挑戰是，中國客戶面臨北京勸退壓力。

知情人士透露，北京向企業發出的部分信函中，包含一系列問題，像是為何選擇購買輝達Ｈ20晶片而非國產替代品？在已有國內選項的情況下，這是否屬於必要選擇？是否發現輝達硬體存在安全漏洞？當局發出這些通知之際，中國官媒報導也質疑Ｈ20的安全性。中國監管機構已直接向輝達表達這些擔憂，但輝達否認其晶片存在這類漏洞。

中國對晶片使用的最嚴格指引僅限於敏感應用。知情人士說，中國政府針對輝達和超微晶片的嚴格指引，可能延伸至更多領域，相關討論仍處於初步階段。

超微不願置評，輝達在聲明中表示：「Ｈ20並非軍用產品，也不是用於政府基礎設施。」輝達表示，中國國產晶片供應充裕，「政府部門的運作未來不會、也從未依賴美國晶片」。

中國工信部、國家網信辦和白宮尚未回應彭博的置評請求。

美國多名高官曾聲稱，放寬晶片出口是美中貿易協議的一部分，但北京公開表示，恢復Ｈ20出口不在任何雙邊協議內。當局近期對企業的通知也顯示，中國可能一開始就不想從華盛頓爭取這項「讓步」。

智庫蘭德（ＲＡＮＤ）ＡＩ領域研究員海姆表示：「北京顯然正利用監管不確定性來創造一個夠大的封閉市場，吸收華為的供應，同時仍允許採購Ｈ20來滿足實際需求，這顯示國產替代品仍不足」。