美中關稅戰再休兵至11月10日 為10月川習會鋪路

經濟日報／ 本報綜合報導
美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長美中關稅戰休兵期90天至11月10日。（美聯社）
美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長美中關稅戰休兵期90天至11月10日，暫時穩定全球兩大經濟體的貿易關係，為川普10月底訪問中國大陸與大陸國家主席習近平會面鋪路。

這是美中自2025年5月日內瓦會談以來，再次關稅暫緩延期，目的是為雙方談判爭取更多時間。經濟學家認為，北京只是獲得喘息空間，外貿壓力依然沉重。

圖／經濟日報提供
白宮11日公告表示，川普已簽署行政命令，表示「美國持續和中華人民共和國磋商，以解決雙邊經貿關係缺乏互惠的問題，以及由此引發的國家與經濟安全疑慮。透過這些磋商，中華人民共和國正持續採取重要措施，修正不對等的貿易安排，並回應美國在經濟與國安事務上的關切」。

因此，美國持續暫停對中國大陸課徵34%關稅90天，直到美東時間11月10日零時1分（台灣時間11月11日下午1時1分），但在暫停期間，持續對中國大陸產品課徵10%對等關稅，其他對中國大陸實施的關稅措施依然有效，暗示美方對陸加徵的關稅維持在約30%。若未延長休兵，美國對中國大陸貨品的關稅稅率將調高到至少54%。

中國大陸也表示，對美國產品課徵的報復性關稅將暫緩90天實施。美中談判代表7月已在瑞典達成初步協議，決定延長現行休兵期90天。

這次展延減輕了新一輪關稅戰疑慮，為美中雙方爭取更多時間，處理其他懸而未決的議題，包括美國芬太尼關稅、美方對大陸購買俄羅斯和伊朗石油的顧慮，以及美企在大陸經營的相關爭議。

彭博經濟學家估算，美國開徵對等關稅後，平均關稅稅率為15.2%，相較下，在休兵期間，輸美陸貨平均關稅稅率為40%，高出其他國家平均值約25個百分點，若只比較主要出口國，也高出至少10個百分點，大幅削弱中國大陸輸美產品的競爭力。

彭博經濟學家認為，在第二個90天休兵期之內，中國大陸的貿易發展與談判動能都面臨風險。

首先是中國貿易發展面臨不利條件，因其他許多出口國都已與美方談定較低稅率，中國在吸引外資方面將居於下風，且製造業也可能外移。其次，美方與其他主要經濟體協商出好條件後，可能再對中國追加更嚴苛的要求，而川普即將宣布的半導體關稅，也可能對中國造成重大影響。（編譯劉忠勇、黃淑玲、記者林則宏、謝守真）

