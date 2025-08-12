快訊

韓媒：傳川普擬對內含晶片產品徵25%關稅 三星智慧機最快本周遭殃？

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓業界人士透露，三星電子智慧機等電子成品，也許最快本周將面臨美國新關稅。路透
南韓業界人士透露，三星電子智慧機等電子成品，也許最快本周將面臨美國新關稅。路透

美國總統川普宣布要對半導體開徵100%關稅，但台積電、三星電子等在美國投資得以豁免。然而仍不清楚內含晶片的電子產品，是否須付更高關稅。南韓業界人士透露，三星智慧機等電子裝置成品，也許最快本周將面臨美國新關稅。

韓國先鋒報報導，業界人士說，川普當局考慮對半導體相關成品，如智慧機、筆電、顯示器等，最高開徵25%關稅。倘若這個稅率成真，三星Galaxy S25智慧機的起跳價，可能會從目前的799.99美元（約新台幣2.4萬元），大增近200美元（約新台幣6,000元），明年問世的Galaxy S26機種，或許會漲價30%-40%。

韓亞證券分析師金祿浩（音譯）說，即便半導體可以豁免關稅，倘若智慧機和個人電腦（PC）等須繳稅，南韓產品相較於蘋果，在美國市場將處於劣勢。蘋果宣布未來四年將在美國投資6,000億美元，該公司可豁免於晶片關稅。

熟悉三星運作的人士指出，三星尋求在美國大規模投資，或將部分生產移至美國，但美國的高勞動成本和營運挑戰，仍是一大憂慮。

CNBC報導， 伯恩斯坦（Bernstein）半導體分析師羅斯根（Stacy Rasgon）也說，無法確定的是，川普的晶片關稅只針對半導體嗎？內含晶片的終端裝置是否需要徵收關稅？是否需要注意終端裝置內的零組件？

川普政府的用詞模糊，晶片關稅理論上或許適用於電子產品供應鏈，另外也不清楚半導體原料和製造設備會受到多大影響。

關稅 川普 三星 晶片

