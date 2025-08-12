美中再延90天關稅緩衝 川普簽令助攻年末採購檔期

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布簽署行政命令，把對中國商品加徵高額關稅的休戰期再延90天。美中兩國關稅休戰原本即將於幾個小時後，在美東時間12日零時1分到期。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我剛剛簽署行政命令，將對中國的關稅暫停措施再延長90天。協議中其他所有項目維持不變。」

路透社報導，美中延長關稅寬限期，中國輸美商品暫無3位數高額關稅之憂，讓美國零售業得以在關鍵的年末節慶檔期之前積極拉高庫存。

川普在真實社群發文說，原定即將生效的關稅措施，現將延至美東時間11月10日凌晨零時1分生效。

中國商務部也同步宣布相關措施，表示採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

川普的行政命令指出：「美國持續與中國就經貿關係中缺乏互惠的問題，以及因此引發的國家與經濟安全顧慮展開對話。透過這些協商，（中方）持續採取重大舉措，致力調整不對等的貿易安排，並因應美方關於經濟與國安層面的關切。」

美中的關稅休戰期原定於美東時間12日凌晨零時1分到期，如今延後至11月初，正好替秋季進口高峰和耶誕採購季等關鍵點爭取到寶貴的緩衝期，讓電子產品、服飾、玩具等商品可維持較低關稅水準進口美國。

這道新的行政命令，避免美國對中國商品關稅大幅升至145%，中方對美國商品的關稅也不會如原本預計般飆升至125%。這種等級的關稅一旦成真，幾乎等同全面貿易禁令。就目前而言，美對中方進口商品維持30%關稅，中對美方進口則持續課徵10%關稅。

現任亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute）副主任、前美國高階貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）表示：「這絕對是正面消息。」她說：「配合美中雙方近來持續採取的降溫措施，可看出彼此都希望試著為今秋的『習川會』鋪路，力求達成某種合作協議。」

