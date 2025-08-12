川普延長對陸關稅休兵 但拖延對大陸競爭形勢更加不利

美國總統川普簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵的高關稅延後90天至11月10日才實施，暫時穩定了全球兩大經濟體的貿易關係。

川普另在社群平台Truth Social發文說：「協議的其他內容將保持不變」，可見美國貿易政策和協議條款暫無調整計畫。白宮發布的簡報中，也未提及除日期延長之外的其他修改。

中國大陸也發布聲明說，對美關稅將暫緩90天實施。

雙方談判代表上月在瑞典達成初步協議，決定維持現有協定。若未延長休戰，美國對中國大陸貨品的對等關稅將在紐約時間12日午夜過後調高到至少54%。

這次展延減輕了新一輪關稅戰的疑慮，避免美中貿易再度受阻，也為雙方爭取更多時間，處理其他懸而未決的議題，包括川普對大陸祭出的芬太尼走私關稅、美方對大陸購買受制裁的俄羅斯和伊朗石油的顧慮，以及美企在中國大陸經營的相關爭議。

這項行政命令也可能為川普10月底訪問大陸鋪路，時間可能訂在南韓舉行亞太經合會（APEC）高峰會前後。

川普在命令中寫道：「美國持續和中華人民共和國磋商，以解決雙邊經貿關係缺乏互惠的問題，以及由此引發的國家與經濟安全疑慮。透過這些磋商，中華人民共和國正持續採取重要措施，修正不對等的貿易安排，並回應美國在經濟與國安事務上的關切。」

川普今年初調高對大陸貨品的關稅，北京也同步反制。美國對陸進口關稅一度高達145%，大陸則管制美國製造業所需的關鍵磁材出口。雙方在5月達成90天休戰協議，美方對陸加徵的關稅降至30%，北京則把對美關稅降至10%，並同意恢復稀土出口。

彭博經濟學家認為，這次暫緩措施對中國大陸日益不穩的貿易處境助益有限。7月至8月初，美國和其他國家接連達成雙邊協議，使中國大陸處於更不利位置。當其他國家已和美方敲定較低關稅的協議時，中國大陸卻是少數沒有明確時間表或協議的主要經濟體之一。

目前對話焦點在於，美中要如何在維持穩定貿易關係的同時，對彼此在電池技術、國防和半導體等攸關產業發展設下關稅和出口管制等障礙。