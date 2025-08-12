快訊

內閣不滿意高於滿意二倍 卓榮泰：必要時處理重要人事

半導體風雲／東京威力不能動？台積電機密外洩何不提告

聽新聞
0:00 / 0:00

川普延長對陸關稅休兵 但拖延對大陸競爭形勢更加不利

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普已簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵的高關稅延後90天至11月10日才實施。美聯社
川普已簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵的高關稅延後90天至11月10日才實施。美聯社

美國總統川普簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵的高關稅延後90天至11月10日才實施，暫時穩定了全球兩大經濟體的貿易關係。

川普另在社群平台Truth Social發文說：「協議的其他內容將保持不變」，可見美國貿易政策和協議條款暫無調整計畫。白宮發布的簡報中，也未提及除日期延長之外的其他修改。

中國大陸也發布聲明說，對美關稅將暫緩90天實施。

雙方談判代表上月在瑞典達成初步協議，決定維持現有協定。若未延長休戰，美國對中國大陸貨品的對等關稅將在紐約時間12日午夜過後調高到至少54%。

這次展延減輕了新一輪關稅戰的疑慮，避免美中貿易再度受阻，也為雙方爭取更多時間，處理其他懸而未決的議題，包括川普對大陸祭出的芬太尼走私關稅、美方對大陸購買受制裁的俄羅斯和伊朗石油的顧慮，以及美企在中國大陸經營的相關爭議。

這項行政命令也可能為川普10月底訪問大陸鋪路，時間可能訂在南韓舉行亞太經合會（APEC）高峰會前後。

川普在命令中寫道：「美國持續和中華人民共和國磋商，以解決雙邊經貿關係缺乏互惠的問題，以及由此引發的國家與經濟安全疑慮。透過這些磋商，中華人民共和國正持續採取重要措施，修正不對等的貿易安排，並回應美國在經濟與國安事務上的關切。」

川普今年初調高對大陸貨品的關稅，北京也同步反制。美國對陸進口關稅一度高達145%，大陸則管制美國製造業所需的關鍵磁材出口。雙方在5月達成90天休戰協議，美方對陸加徵的關稅降至30%，北京則把對美關稅降至10%，並同意恢復稀土出口。

彭博經濟學家認為，這次暫緩措施對中國大陸日益不穩的貿易處境助益有限。7月至8月初，美國和其他國家接連達成雙邊協議，使中國大陸處於更不利位置。當其他國家已和美方敲定較低關稅的協議時，中國大陸卻是少數沒有明確時間表或協議的主要經濟體之一。

目前對話焦點在於，美中要如何在維持穩定貿易關係的同時，對彼此在電池技術、國防和半導體等攸關產業發展設下關稅和出口管制等障礙。

關稅 川普 美國 北京 稀土 半導體 芬太尼

延伸閱讀

終結俄烏戰爭 川普：兩國都須割讓部分土地

付了錢就有權破壞國安？專家批川普向輝達超微銷陸晶片「抽成」恐違憲

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

川普考慮放行輝達高階AI晶片「給回扣」售中 類比降規版戰機出口

相關新聞

川普延長對陸關稅休兵 但拖延對大陸競爭形勢更加不利

美國總統川普簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵的高關稅延後90天至11月10日才實施，暫時穩定了全球兩大經濟體的貿易關係。

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

美國對中關稅的寬限期即將到期，美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長寬限期90天。

縮減貿易逆差 川普提出「好辦法」…大陸黃豆下單喊增三倍

美中貿易休兵期屆滿前一天，美國總統川普表態，敦促中國大陸對美國採購黃豆的訂單提高三倍，表示這不失為大砍美中貿易逆差的一個...

美財長：關稅像「融化中的冰塊」 日媒解讀未來可能調降甚至取消

美國財政部長貝森特接受日媒採訪時表示，美國預期在10月底之前，可大致完成與尚未達成貿易協議的國家談判。貝森特還形容，隨著...

反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

從麥當勞、可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

貝森特：關稅如融冰 日媒解讀稅率可能降低

日經亞洲十一日刊出美國財政部長貝森特專訪，貝森特說，美國預期在十月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他還說關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示未來有可能調降甚至取消。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。