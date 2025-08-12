巴西面臨美國高關稅壓力 轉向中國尋求出口新機會

隨著美國對巴西部分商品徵收高達50%的關稅，巴西政府與企業正積極尋求中國作為替代出口市場。中國則展現出強烈意願加強與巴西的戰略合作，特別是在食品、能源與工業原料領域。

CNN巴西新聞網引述「中巴社會文化研究中心」（Ibrachina）主席羅士豪（Thomas Law）說法報導，中國正尋求與外交穩定且關係良好的國家建立多元供應鏈，巴西因此成為重要夥伴。中國已開始從巴西進口原本由美國供應的產品，顯示出貿易重心的轉移。

儘管巴西對中國的出口以農產品與原物料為主，對美國則以高附加價值的工業製品為主，羅士豪認為將工業品轉向中國市場仍具挑戰。不過，雙邊互動日益頻繁，顯示出潛在機會。

中國近期批准183家巴西企業出口咖啡，並擴大芝麻與動物性粉末的進口商名單。這些舉措被視為中國對巴西市場的積極開放，也為巴西出口商提供實質機會。

巴西出口與投資促進局（ApexBrasil）亞太區經理奎洛斯（Victor Queiroz）表示，中國對巴西的興趣涵蓋半導體、果汁、冰品、物流、可再生能源、永續航空燃料與醫療等領域。該機構已建立涵蓋400多項產品的中國出口機會地圖。

巴西諮商公司JF Comex分析師桑托斯（FagnerSantos）強調，美國的高關稅已成定局，過度依賴美國市場風險極高。現在是巴西中小企業把握機會的時候，企業應積極拓展中國市場，實地參與，建立人脈並進行策略規劃。