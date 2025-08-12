快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

巴西面臨美國高關稅壓力 轉向中國尋求出口新機會

中央社／ 聖保羅11日專電

隨著美國對巴西部分商品徵收高達50%的關稅，巴西政府與企業正積極尋求中國作為替代出口市場。中國則展現出強烈意願加強與巴西的戰略合作，特別是在食品、能源與工業原料領域。

CNN巴西新聞網引述「中巴社會文化研究中心」（Ibrachina）主席羅士豪（Thomas Law）說法報導，中國正尋求與外交穩定且關係良好的國家建立多元供應鏈，巴西因此成為重要夥伴。中國已開始從巴西進口原本由美國供應的產品，顯示出貿易重心的轉移。

儘管巴西對中國的出口以農產品與原物料為主，對美國則以高附加價值的工業製品為主，羅士豪認為將工業品轉向中國市場仍具挑戰。不過，雙邊互動日益頻繁，顯示出潛在機會。

中國近期批准183家巴西企業出口咖啡，並擴大芝麻與動物性粉末的進口商名單。這些舉措被視為中國對巴西市場的積極開放，也為巴西出口商提供實質機會。

巴西出口與投資促進局（ApexBrasil）亞太區經理奎洛斯（Victor Queiroz）表示，中國對巴西的興趣涵蓋半導體、果汁、冰品、物流、可再生能源、永續航空燃料與醫療等領域。該機構已建立涵蓋400多項產品的中國出口機會地圖。

巴西諮商公司JF Comex分析師桑托斯（FagnerSantos）強調，美國的高關稅已成定局，過度依賴美國市場風險極高。現在是巴西中小企業把握機會的時候，企業應積極拓展中國市場，實地參與，建立人脈並進行策略規劃。

關稅 川普

延伸閱讀

輝達售中國H20晶片 川普證實15%營收將上繳美國

經濟日報社論／有效化解對等關稅疊加的衝擊

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

巴西政府申請提高瀕危紅木保護等級 或將衝擊製弓業

相關新聞

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

美國對中關稅的寬限期即將到期，美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長寬限期90天。

縮減貿易逆差 川普提出「好辦法」…大陸黃豆下單喊增三倍

美中貿易休兵期屆滿前一天，美國總統川普表態，敦促中國大陸對美國採購黃豆的訂單提高三倍，表示這不失為大砍美中貿易逆差的一個...

美財長：關稅像「融化中的冰塊」 日媒解讀未來可能調降甚至取消

美國財政部長貝森特接受日媒採訪時表示，美國預期在10月底之前，可大致完成與尚未達成貿易協議的國家談判。貝森特還形容，隨著...

反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

從麥當勞、可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

貝森特：關稅如融冰 日媒解讀稅率可能降低

日經亞洲十一日刊出美國財政部長貝森特專訪，貝森特說，美國預期在十月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他還說關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示未來有可能調降甚至取消。

關稅休兵到期 謝鋒：中美對話合作是唯一正解

美中關稅休戰到期之際，中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。