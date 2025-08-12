美媒：川普簽署命令 美對中關稅寬限期再延90天

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國數家媒體今天指出，就在華府與北京貿易休戰期限即將到期的數小時前，美國總統川普已經簽署行政命令，對中國商品加徵更高關稅的暫緩期將再延長90天。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和財經媒體CNBC報導，暫停加徵更高關稅的期限將再延長90天。美國與中國今年稍早曾對彼此產品加徵報復性關稅，直到5月才達成暫時休戰。

美中經貿高層5月中旬在瑞士談判後，白宮當時發布兩國聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%。

路透社報導，美中兩國的關稅休戰原定於美東時間12日零時1分（台灣時間中午12時1分）到期。

這項行政命令將避免美國對中國商品關稅加徵到145%，中國對美國商品課徵的關稅最高也可達到125%，如此會導致近乎貿易禁運的狀況。

