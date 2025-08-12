美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社

美國對中關稅的寬限期即將到期，美國總統川普11日簽署行政命令，再度延長寬限期90天。

美中今年爆發關稅戰，雙方於5月中旬休戰，同意90天寬限期，預計8月12日到期；美國談判代表日前與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第3輪高層會談，外界普遍預期寬限期會再延長90天。

在美中第3輪高層會談之後，新華社報導指出，中美雙方在會談中達成共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展延90天。

對此，美國財政部長貝森特在接受訪問時則形容中方有些「操之過急」；貝森特表示，美國尚未同意延期，指美方不會做出任何決定直到他們向川普簡報會談結果。

川普11日上午被媒體詢問時，沒有給出肯定的回答，指還要看情況怎麼發展；不過，CNBC稍晚引述白宮官員指出，川普11日簽署行政命令再度延長了關稅期限90天，

川普政府今年宣布對等關稅之後，美中爆發關稅戰，美國的對中關稅升至145%，中國的對美關稅則升至125%；美中最後在瑞士日內瓦的會議中達成共識，暫緩關稅90天，美國對中關稅降至30％、中國對美關稅降至10%。

