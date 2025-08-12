聽新聞
減關稅衝擊…韓越領袖會面 拚2030年貿易倍增

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
南韓總統李在明（右）和越南共產黨總書記蘇林（左）11日在首爾總統府舉行記者會，發表聯合聲明。 （歐新社）
南韓總統李在明（右）和越南共產黨總書記蘇林（左）11日在首爾總統府舉行記者會，發表聯合聲明。 （歐新社）

南韓越南領導人同意加快腳步，力拚二○三○年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年一千五百億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊。

南韓總統李在明十一日在首爾會見越南共產黨總書記蘇林，會後李在明在聯合記者會上說：「我們同意進一步加快互利的經濟合作，這是雙邊關係發展的堅實基礎」。

蘇林是李在明六月初上任以來首位訪韓的外國領導人，李在明形容這次訪問凸顯越南對南韓的戰略重要性。他說：「越南在貿易和安全上都是南韓極為重要的鄰國」。

越南政府資料顯示，南韓是越南最大外資來源國和第三大雙邊貿易夥伴。截至二○二五年五月，南韓在越南登記的投資總額達九百四十億美元。兩國去年雙邊貿易額達八一五億美元，較前一年成長百分之七點三。

蘇林說，兩國也正在加強軍事關係，希望雙邊關係發展對區域安全有所貢獻。越南副外長阮明宇在政府網站貼文說：「這次訪問開啟包括半導體和人工智慧等合作領域。」

關稅 川普 南韓 越南 蘇林 外資 首爾 李在明 半導體 雙邊貿易

