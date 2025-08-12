反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

從麥當勞、可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

路透報導，全球人口第一大國印度是許多美國品牌的關鍵市場，這些品牌在印度快速拓展，以瞄準增長中的富裕消費者群體，其中許多人熱愛國際品牌，將此視為生活提升象徵。

川普對印度產品課百分之五十高關稅後，印度開始出現抵制美貨、改買本國產品聲浪，雖然尚無美國貨銷售受立即影響的跡象。

印度品牌Wow Skin Science共同創辦人喬德里發布影片，呼籲支持本國農民及新創企業，將「印度製造」打造成「全球熱門話題」，向料理及美妝產品風行世界的南韓學習。

印度電話駕駛服務公司執行長沙司特里則在領英上寫道：「印度應該跟中國一樣，有自己的推特、Google、YouTube、WhatsApp及臉書。」

莫迪十日在邦加羅爾的一場活動上，呼籲印度應更加自立自強，表示印度科技公司為世界製造產品，「如今應將印度需求排在優先順位」。

與莫迪領導的印度人民黨有關的民間團體「民族覺醒運動」，十日在印度各地發起集會，呼籲人們抵制美國品牌。該團體召集人馬哈詹表示，「這是展現民族主義及愛國主義」。