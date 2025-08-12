聽新聞
0:00 / 0:00

反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

聯合報／ 編譯任君翔／綜合報導
印度總理莫迪10日出席邦加羅爾的一場活動表示，印度科技公司為世界製造產品，「如今應將印度需求排在優先順位」。 （法新社）
印度總理莫迪10日出席邦加羅爾的一場活動表示，印度科技公司為世界製造產品，「如今應將印度需求排在優先順位」。 （法新社）

麥當勞可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

路透報導，全球人口第一大國印度是許多美國品牌的關鍵市場，這些品牌在印度快速拓展，以瞄準增長中的富裕消費者群體，其中許多人熱愛國際品牌，將此視為生活提升象徵。

川普對印度產品課百分之五十高關稅後，印度開始出現抵制美貨、改買本國產品聲浪，雖然尚無美國貨銷售受立即影響的跡象。

印度品牌Wow Skin Science共同創辦人喬德里發布影片，呼籲支持本國農民及新創企業，將「印度製造」打造成「全球熱門話題」，向料理及美妝產品風行世界的南韓學習。

印度電話駕駛服務公司執行長沙司特里則在領英上寫道：「印度應該跟中國一樣，有自己的推特、Google、YouTube、WhatsApp及臉書。」

莫迪十日在邦加羅爾的一場活動上，呼籲印度應更加自立自強，表示印度科技公司為世界製造產品，「如今應將印度需求排在優先順位」。

與莫迪領導的印度人民黨有關的民間團體「民族覺醒運動」，十日在印度各地發起集會，呼籲人們抵制美國品牌。該團體召集人馬哈詹表示，「這是展現民族主義及愛國主義」。

關稅 川普 莫迪 印度 美國 美妝 麥當勞 新創企業 可口可樂

延伸閱讀

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

印度產量創高、印尼提前進口效應 全球米價跌到八年新低

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

金磚國抱團 對抗美政策

相關新聞

減關稅衝擊…韓越領袖會面 拚2030年貿易倍增

南韓和越南領導人同意加快腳步，力拚二○三○年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年一千五百億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊。

反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

從麥當勞、可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

配合美政府開後門…陸官媒再批輝達H20晶片不安全

美國輝達Ｈ20晶片被大陸官媒指為不安全、不先進，並稱中方「可以不買」後，輝達重申其晶片不存在後門。大陸官媒昨再發文稱，輝達已三次做出類似回應，但需要進一步的行動來印證。

華爾街日報：陳立武赴白宮見川普 展現挺國安承諾

華爾街日報十日引述消息人士報導，美國總統川普上周無預警要求英特爾執行長陳立武辭職後，陳立武十一日走訪白宮。

貝森特說關稅如「融冰」 日媒解讀稅率可能降低

日經亞洲十一日刊出美國財政部長貝森特專訪，貝森特說，美國預期在十月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他還說關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示未來有可能調降甚至取消。

關稅休兵到期前 川普喊話習近平「買4倍美國大豆」

美國與中國大陸的關稅休兵期將在八月十二日到期，美國總統川普於美東時間十日晚間十一點多發文，向大陸國家主席習近平喊話，稱中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。