配合美政府開後門…陸官媒再批輝達H20晶片不安全
美國輝達Ｈ20晶片被大陸官媒指為不安全、不先進，並稱中方「可以不買」後，輝達重申其晶片不存在後門。大陸官媒昨再發文稱，輝達已三次做出類似回應，但需要進一步的行動來印證。
央視新媒體「玉淵譚天」十日發文批評輝達Ｈ20晶片，輝達回應重申，「網路安全對輝達至關重要。輝達晶片不存在後門，不會讓任何人透過遠程方式訪問或控制晶片」。
「玉淵譚天」昨再發文稱，美國曾就人工智慧晶片開後門，有過一整套系統性的考慮。美方還特別提到，如果企業配合美國政府安後門，美國政府可將其排除在出口管制外，其中就有放寬對中國低風險客戶的出口。
