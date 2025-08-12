聽新聞
貝森特說關稅如「融冰」 日媒解讀稅率可能降低

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國財長貝森特接受日經亞洲專訪指出，關稅應會像「融化中的冰塊」。圖為貝森特七月廿九日在斯德哥爾摩發表談話，說明和中國大陸貿易談判成果。 （路透）
美國財長貝森特接受日經亞洲專訪指出，關稅應會像「融化中的冰塊」。圖為貝森特七月廿九日在斯德哥爾摩發表談話，說明和中國大陸貿易談判成果。 （路透）

日經亞洲十一日刊出美國財政部長貝森特專訪，貝森特說，美國預期在十月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他還說關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示未來有可能調降甚至取消。

美新關稅將逾18％ 二戰後最高

貝森特是在上周四接受日經亞洲訪談，當天正值川普政府新關稅措施生效。目前包括加拿大、墨西哥和瑞士等美國主要貿易夥伴國，仍在尋求與美國達成更優惠的協議。耶魯大學估計，新關稅稅率生效後，美國平均關稅稅率達百分之十八點六，是二次大戰結束以來最高。

貝森特解釋，川普政府利用關稅的主要目標是「重新平衡」經常帳赤字，截至二○二四年，這個數字已達一點一八兆美元，比所有大國高出許多。貝森特曾說，這麼高的赤字可能導致金融危機。

他將對等關稅比擬為「融化中的冰塊」，顯示稅率有可能降低，甚至取消。有關可能降低關稅的條件，他舉例說：「如果生產回到美國，那我們會少進口一些。所以就能重新平衡」。

至於目前與尚未達成貿易協議的國家進行的談判，他說：「我想我們會在十月底之前大致完成」。

對美國來說，與中國的貿易談判是主要重點。貝森特說，與中國打交道「很難」，因為中國是「非市場經濟體，非市場經濟體有不同目標」。

他對中國生產過剩和以極低價格出口大量產品的做法深感憂心。他說：「我們認為很多生產低於成本。這是一種就業計畫，他們有就業目標。他們有生產目標，遠大於盈利目標」。

日本與美國談判後達成協議，日本接受百分之十五的關稅稅率，並承諾五五○○億美元投資和貸款方案。美國對日本的貨物貿易逆差為六九○億美元，貝森特形容美日協議是「黃金產業夥伴關係」。

協議中，美國課徵日本汽車關稅從百分之廿七點五降到百分之十五，但面臨執行延誤。美國與英國五月七日就汽車達成調低關稅協議後，花了五十三天才實施新稅率。日本與美國於七月廿二日宣布達成貿易協議，若依照美英的狀況，日本汽車稅率可能要到九月中旬才會降低。

反擊高關稅…印度抵制美貨 總理喊自立自強

從麥當勞、可口可樂、亞馬遜到蘋果等美國的跨國企業，已在印度面臨抵制聲浪。美國總統川普對印度課徵百分之五十關稅，引發反美情緒，一些印度企業與總理莫迪支持者喊出抵制美國貨。

配合美政府開後門…陸官媒再批輝達H20晶片不安全

美國輝達Ｈ20晶片被大陸官媒指為不安全、不先進，並稱中方「可以不買」後，輝達重申其晶片不存在後門。大陸官媒昨再發文稱，輝達已三次做出類似回應，但需要進一步的行動來印證。

陳立武赴白宮見川普 展現挺國安承諾

華爾街日報十日引述消息人士報導，美國總統川普上周無預警要求英特爾執行長陳立武辭職後，陳立武十一日走訪白宮。

關稅休兵到期前 川普喊話習近平「買4倍美國大豆」

美國與中國大陸的關稅休兵期將在八月十二日到期，美國總統川普於美東時間十日晚間十一點多發文，向大陸國家主席習近平喊話，稱中...

關稅休兵到期 謝鋒：中美對話合作是唯一正解

美中關稅休戰到期之際，中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理...

