貝森特說關稅如「融冰」 日媒解讀稅率可能降低

日經亞洲十一日刊出美國財政部長貝森特專訪，貝森特說，美國預期在十月底之前，大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他還說關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示未來有可能調降甚至取消。

美新關稅將逾18％ 二戰後最高

貝森特是在上周四接受日經亞洲訪談，當天正值川普政府新關稅措施生效。目前包括加拿大、墨西哥和瑞士等美國主要貿易夥伴國，仍在尋求與美國達成更優惠的協議。耶魯大學估計，新關稅稅率生效後，美國平均關稅稅率達百分之十八點六，是二次大戰結束以來最高。

貝森特解釋，川普政府利用關稅的主要目標是「重新平衡」經常帳赤字，截至二○二四年，這個數字已達一點一八兆美元，比所有大國高出許多。貝森特曾說，這麼高的赤字可能導致金融危機。

他將對等關稅比擬為「融化中的冰塊」，顯示稅率有可能降低，甚至取消。有關可能降低關稅的條件，他舉例說：「如果生產回到美國，那我們會少進口一些。所以就能重新平衡」。

至於目前與尚未達成貿易協議的國家進行的談判，他說：「我想我們會在十月底之前大致完成」。

對美國來說，與中國的貿易談判是主要重點。貝森特說，與中國打交道「很難」，因為中國是「非市場經濟體，非市場經濟體有不同目標」。

他對中國生產過剩和以極低價格出口大量產品的做法深感憂心。他說：「我們認為很多生產低於成本。這是一種就業計畫，他們有就業目標。他們有生產目標，遠大於盈利目標」。

日本與美國談判後達成協議，日本接受百分之十五的關稅稅率，並承諾五五○○億美元投資和貸款方案。美國對日本的貨物貿易逆差為六九○億美元，貝森特形容美日協議是「黃金產業夥伴關係」。

協議中，美國課徵日本汽車關稅從百分之廿七點五降到百分之十五，但面臨執行延誤。美國與英國五月七日就汽車達成調低關稅協議後，花了五十三天才實施新稅率。日本與美國於七月廿二日宣布達成貿易協議，若依照美英的狀況，日本汽車稅率可能要到九月中旬才會降低。