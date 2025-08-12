美財長：關稅像「融化中的冰塊」 日媒解讀未來可能調降甚至取消

美國財政部長貝森特接受日媒採訪時表示，美國預期在10月底之前，可大致完成與尚未達成貿易協議的國家談判。貝森特還形容，隨著時間過去，關稅應該會像「融化中的冰塊」。日媒解讀，這暗示了關稅未來可能調降甚至取消。

日經新聞11日報導，貝森特上周四（7日）在辦公室接受該媒體訪問，解釋川普政府的關稅政策，目的是要再平衡經常帳逆差，等到製造業回流美國，美國進口就能減少；一旦貿易失衡狀況改善，美國對各國進口商品課徵的「對等」關稅，便有可能降低。貝森特形容：「隨著時間過去，關稅應該要像一顆融化的冰塊。」

貝森特解釋，截至2024年，美國的經常帳逆差已達到1.18兆美元，比所有大國高出許多。貝森特曾經說，這麼高的赤字可能導致金融危機。

對美國來說，與中國大陸的貿易談判無疑是重中之重。貝森特說，與中國打交道「很難」，因為中國是「非市場經濟體，非市場經濟體有不同的目標」。

貝森特受訪當天，正值川普政府新關稅措施生效。目前包括加拿大、墨西哥和瑞士等一些美國的主要貿易夥伴國，仍在尋求與美國達成更優惠的條款。關稅意外不減反增的國家中，紐西蘭已對爭取寬減不抱期待，瑞士則仍在奮戰。

紐西蘭總理盧克森坦承，紐西蘭政府不太可能爭取美國調降對紐西蘭貨品關稅，他說：「對我們而言，重點是確保能持續和美方對話。我不認為這會改變我們在關稅上的處境，美國總統和華府在這點上態度相當堅定。」

美國是紐西蘭第二大外銷市場，截至6月止的一年內，紐西蘭對美出口額為93億紐元（55億美元），自美進口則為87億紐元，對美呈現小幅貿易順差。

瑞士政府發言人則表示，政府已和當地藥廠羅氏（Roche）和諾華（Novartis）接洽討論關稅問題。目前藥品仍豁免關稅，但情況可能很快改變。川普已警告，未來幾周可能宣布針對該產業的措施。

然而，巴基斯坦近日在對美外交上實現驚人逆轉，成功爭取川普青睞，對等關稅由29%大幅下調至19%，與宿敵印度被課50%的待遇大相逕庭。金融時報報導，這個南亞國家以反恐合作、加密貨幣外交和在印巴衝突中顯得克制，精準迎合川普喜好。

巴基斯坦前駐美大使哈卡尼解讀，川普需要可炫耀的外交成績，巴基斯坦則樂於提供素材。但他也警告，川普正在打巴基斯坦牌，以便施壓印度獲得更多好處。所以，如果川普決定與印度重修舊好，可能隨時轉向抨擊伊斯蘭堡。