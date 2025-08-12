縮減貿易逆差 川普提出「好辦法」…大陸黃豆下單喊增三倍

美中貿易休兵期屆滿前一天，美國總統川普表態，敦促中國大陸對美國採購黃豆的訂單提高三倍，表示這不失為大砍美中貿易逆差的一個好辦法。芝加哥黃豆期貨應聲上漲，小麥和玉米等農產品價格也同步走高。

川普11日在社群平台Truth Social發文說：「中國大陸擔心黃豆短缺，我希望大陸能迅速將黃豆訂單增加到原來的四倍。這也是大幅縮減中美貿易逆差的方法之一。」川普還在貼文感謝中國國家主席習近平，但未說明原因。

北京和美國的關稅休戰協議定12日到期，但川普政府已釋出善意，暗示可能延長休兵。芝加哥黃豆期貨價格在川普發布貼文後上漲，漲幅一度超過2.7%，且重回每英斗10美元整數大關之上，是一周來首見。小麥和玉米則漲約0.6%左右。

中國長期擔心黃豆供應不足，黃豆是當地飲食和畜牧飼料的關鍵原料，這幾年已擴大採購巴西黃豆，並測試從阿根廷進口豆粕，有意在美中貿易戰之際確保飼料原料供應。美國農業部數據顯示，截至7月底，中國大陸尚未為9月開始的新銷售年度預訂任何美國黃豆船貨。

在此同時，由於國內消費者減少外出用餐，加上全球生質柴油需求上升，價格吸引到足以出口，中國大陸罕見開始外銷黃豆油，似乎正悄然重塑全球大豆產品市場。

上海大宗商品諮詢機構我的鋼鐵網（Mysteel）指出，自5月以來，黃豆油商業庫存激增70%，達到1,120萬噸的高水位。

由於壓榨廠維持高產能，確保有足夠的黃豆粕供應畜禽飼料，反而出現將多餘的黃豆油出口的罕見的套利機會，這對向來以進口為主的中國來說極不尋常。

中國海關數據顯示，大陸今年上半年出口黃豆油約12.7萬噸，已超過2024年全年水準，出口目的地包括南韓、馬來西亞和印度等食用油需求依然強勁的市場。