快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅休兵到期 謝鋒：中美對話合作是唯一正解

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國大陸駐美大使謝鋒。圖／取自大陸駐美大使館官網
中國大陸駐美大使謝鋒。圖／取自大陸駐美大使館官網

美中關稅休戰到期之際，中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理所應當，平等尊重是交往前提，對話合作是唯一正解。

華盛頓國際鋼琴藝術理事會「獲獎者經典圈」鋼琴音樂會十日在大陸駐美大使館舉行。謝鋒出席並致詞稱，半個多世紀前，費城交響樂團率先訪陸，為中美建交發揮積極作用。音樂架起溝通理解的橋梁，拉近人民心靈距離，再次證明政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係障礙。

謝鋒說，國際形勢變亂交織，各國更需團結合作。大陸國家主席習近平和美國總統川普今年以來兩次通話，就改善和發展中美關係達成共識。我們要以兩國元首通話共識為指揮棒，以相互尊重、和平共處、合作共贏為主旋律，共同演繹兩大國正確相處的時代交響。

關稅 川普 習近平 美中關係

延伸閱讀

盧秀燕考慮不選黨主席...被點交棒人選 侯友宜重申一句

經貿辦稱關稅疊加4月早講引眾怒 苗博雅曝「加這一句」讓人民安心

823罷免曹興誠早喊不玩 黃國昌批民進黨瘋了「腦袋剩6字」

謝鋒出席「南京照相館」北美首映 籲不忘歷史

相關新聞

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

在印度，從麥當勞、可口可樂到亞馬遜及蘋果等美國的跨國企業，正面臨抵制聲浪，在一些企業與總理莫迪支持者的帶領下，因川普關稅...

關稅休兵到期前 川普喊話習近平「買4倍美國大豆」

美國與中國大陸的關稅休兵期將在八月十二日到期，美國總統川普於美東時間十日晚間十一點多發文，向大陸國家主席習近平喊話，稱中...

關稅休兵到期 謝鋒：中美對話合作是唯一正解

美中關稅休戰到期之際，中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理...

北京籲美鬆綁HBM 一文看懂何謂高頻寬記憶體

中國希望美國放寬「高頻寬記憶體」（HBM）晶片出口管制，作為雙方貿易協議一環。以下透過美國有線電視新聞網（CNN）的整理...

砸大錢遊說沒用…與川普談判 領袖私交最重要

華府Politicoe政治網站9日報導，川普總統1月回任後推動大幅調整關稅稅率，包括日本、南韓與印度的至少30國砸數千萬...

因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

南韓和越南領導人同意加快腳步，力拚2030年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年1,500億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。