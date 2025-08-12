聽新聞
0:00 / 0:00
關稅休兵到期 謝鋒：中美對話合作是唯一正解
美中關稅休戰到期之際，中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理所應當，平等尊重是交往前提，對話合作是唯一正解。
華盛頓國際鋼琴藝術理事會「獲獎者經典圈」鋼琴音樂會十日在大陸駐美大使館舉行。謝鋒出席並致詞稱，半個多世紀前，費城交響樂團率先訪陸，為中美建交發揮積極作用。音樂架起溝通理解的橋梁，拉近人民心靈距離，再次證明政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係障礙。
謝鋒說，國際形勢變亂交織，各國更需團結合作。大陸國家主席習近平和美國總統川普今年以來兩次通話，就改善和發展中美關係達成共識。我們要以兩國元首通話共識為指揮棒，以相互尊重、和平共處、合作共贏為主旋律，共同演繹兩大國正確相處的時代交響。
