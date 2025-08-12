聽新聞
關稅休兵到期前 川普喊話習近平「買4倍美國大豆」
美國與中國大陸的關稅休兵期將在八月十二日到期，美國總統川普於美東時間十日晚間十一點多發文，向大陸國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口大豆，還能減少美中貿易逆差問題。
川普在社群媒體發文表示：「中國擔心大豆短缺。美國偉大的農民生產最優質的大豆，我希望中國能迅速將大豆訂單增加為原先的四倍。這也是大幅減少中國對美國貿易順差的一種方式。美國將迅速提供服務。感謝中國國家主席習近平。」
美中官員五月會談，同意貿易戰休兵九十天到八月十二日，川普尚未決定是否延長休兵期，不過美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克分別在七月底和八月初表示可能再延長。
路透報導，川普在貿易休兵期到期前提議大陸擴大採購美國黃豆，目前並不確定這是否為休兵期延長條件。
大陸長期擔心黃豆供應不足，黃豆是當地飲食和畜牧飼料關鍵原料。不過，由於國內消費者減少外出用餐，加上全球生質柴油需求上升，價格高到足以出口獲利，大陸罕見開始外銷大豆油。
上海大宗商品諮詢機構我的鋼鐵網（Mysteel）指出，五月以來，大豆油商業庫存激增百分之七十，達到一千一百二十萬噸的高水位。由於壓榨廠維持高產能，確保有足夠的大豆粕供應畜禽飼料，反而出現將多餘的大豆油出口的罕見的套利機會，這對向來以進口為主的大陸來說極不尋常。
大陸海關數據顯示，大陸今年上半年出口大豆油約十二萬七千噸，已超過二○二四年全年水準，出口目的地包括南韓、馬來西亞和印度等食用油需求依然強勁的市場。
美國農業部數據顯示，截至七月底，大陸尚未為九月開始的新銷售年度預訂任何美國黃豆船貨。
