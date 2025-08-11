因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

南韓和越南領導人同意加快腳步，力拚2030年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年1,500億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊。

南韓總統李在明周一在首爾會見越南共產黨總書記蘇林，會後在聯合記者會上說：「我們同意進一步加快互利的經濟合作，這是雙邊關係發展的堅實基礎。」

蘇林是李在明6月初上任以來首位訪韓的外國領導人，李在明形容這次訪行凸顯越南對南韓在戰略上的重要性。他說：「越南在貿易和安全上都是南韓極為重要的鄰國。」

越南政府資料顯示，南韓是越南最大外資來源國和第三大雙邊貿易夥伴。截至2025年5月，南韓在越南登記的投資計畫共有10,203件，總額達940億美元。兩國去年雙邊貿易額達815億美元，較前一年成長7.3%。

蘇林說，除了經濟合作外，兩國也在加強軍事關係，並希望雙邊關係的發展能對區域安全有所貢獻。

南韓和越南上月分別和美國達成貿易協議，越南出口關稅稅率為20%，南韓出口則適用15%關稅。

兩國領袖同意在攸關國安的礦產、國防以及基礎建設等策略產業加強合作。南韓總統府另發新聞稿指出，南韓企業預料將參與越南多項重大計畫，包括新市鎮建設、高速鐵路和核電廠等。

越南副外長阮明宇在越南政府網站貼文說：「這次訪問將開啟包括半導體和人工智慧等全新的合作領域。」