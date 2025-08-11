快訊

美中關稅休兵明到期！川普發文喊話習近平

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪舉行的G20場邊會晤。路透
隨著美國與中國大陸的貿易協商將在8月12日屆期，美國總統川普於美東時間10日晚間11點多，發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口大豆，還能減少美中貿易逆差問題。

川普在真實社群發文表示：「中國擔心大豆短缺。美國偉大的農民生產最優質的大豆，我希望中國能迅速將大豆訂單增加為原先的4倍。這也是大幅減少中國對美國貿易順差的一種方式。」

川普最後還說：「美國將迅速提供服務。感謝中國國家主席習近平。」

美中官員5月在日內瓦同意貿易戰休兵90天到8月12日，川普尚未決定是否延長休兵期，不過美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克分別在7月底和8月初表示可能再延長。

美國總統川普於當地時間10日晚間發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口的大豆，還能減少美中貿易逆差問題。圖/截@realDonaldTrump在TruthSocial
美國總統川普於當地時間10日晚間發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口的大豆，還能減少美中貿易逆差問題。圖/截@realDonaldTrump在TruthSocial

關稅 川普

