美中關稅休兵明到期！川普發文喊話習近平

隨著美國與中國大陸的貿易協商將在8月12日屆期，美國總統川普於美東時間10日晚間11點多，發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口大豆，還能減少美中貿易逆差問題。

川普在真實社群發文表示：「中國擔心大豆短缺。美國偉大的農民生產最優質的大豆，我希望中國能迅速將大豆訂單增加為原先的4倍。這也是大幅減少中國對美國貿易順差的一種方式。」

川普最後還說：「美國將迅速提供服務。感謝中國國家主席習近平。」