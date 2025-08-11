美關稅已定還有得商量？紐西蘭不指望 瑞士拉藥廠謀對策

美國政府對數十個國家加徵全球性關稅已於7日上路，關稅意外不減反增的國家中，紐西蘭已對爭取寬減不抱期待，瑞士則會商本國藥廠謀求對策。

美國政府8月1日宣布，對紐西蘭進口貨品課徵15%關稅，高於原先發布的10%，也高於澳洲和英國等競爭對手的10%；對瑞士關稅則由32%調高至39%，是已開發國家中最高的。

紐西蘭總理盧克森坦承，紐西蘭政府不太可能爭取美國調降對紐西蘭貨品的關稅。

紐西蘭政府仍在將爭取調降關稅，並派遣貿易官員赴美，貿易部長麥克雷（Todd McClay）預料數周後赴美協商。

不過，盧克森周一在威靈頓接受紐西蘭電台訪問時表示，他不指望能獲得關稅寬減。

他說：「對我們而言，重點是確保能持續和美方對話。我不認為這會改變我們在關稅上的處境，美國總統和華府在這點上態度相當堅定。」

美國是紐西蘭第二大外銷市場，截至6月止的一年內，紐西蘭對美出口額為93億紐元（55億美元），自美進口則為87億紐元，呈現小幅貿易順差。

紐西蘭方面認為，這個順差意義不大，雙邊貿易基本上是平衡的。財政部長威里斯上周淡化美國調高關稅稅率的經濟衝擊，表示「就整體經濟而言，這不是重大衝擊，而是小幅影響」。

最大在野黨工黨則抨擊，其他國家都能達成協議，紐西蘭關稅不減反增，是執政黨的「重大失誤」。

瑞士政府向國內大廠尋求對策

瑞士政府發言人表示，瑞士政府已和當地藥廠羅氏（Roche）和諾華（Novartis）接洽，討論關稅問題。

據周日展望報（SonntagsBlick》報導，瑞士經濟部長帕梅蘭和內政部長波姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）將和這兩家公司高層舉行危機峰會，討論瑞士製藥業的前途。報導也說其他製藥商也將與會。

目前藥品仍豁免川普政府的關稅，但情況可能很快改變。川普已警告，未來幾周可能宣布針對該產業的措施。

瑞士內政部發言人答覆彭博：「相關部門和製藥業在內各業，保持定期聯繫。在當前情勢下，也計劃展開會談。」

據報導，會議將在暑假後舉行。由於國會休會於周三結束，最快可能在本月召開。